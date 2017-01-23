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Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну за "фашизм"

Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну за "фашизм"

Американскую певицу Мадонну следует арестовать после ее заявлений о "взрыве Белого дома", считает член переходной команды президента США Дональда Трампа, бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на издание Huffington Post.


Напомним, Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления она дважды нецензурно высказалась в адрес Трампа. Также Мадонна заявила, что "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом", сообщает издание. "Но я знаю, это ничего не изменит", — добавила она.


"Это новый левый фашизм. Она – это его часть, я думаю, мы должны готовиться себя защищать… ее (Мадонну) нужно арестовать", — приводит издание слова Гингрича, произнесенные в программе Fox & Friends на телеканале Fox News.


К слову, позднее певица заявила, что заявление было "метафорой". "Я не склонна к насилию", — написала Мадонна в своем Instagram.


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