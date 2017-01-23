Массовые протесты: штаб-квартира ЕС погрузилась в тонны сухого молока

Европейские фермеры, которые протестуют против падения цен на молоко, распылили тонны сухого молока над штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. 23 января тут проходили переговоры министров сельского хозяйства стран Евросоюза, передает Joinfo.ua.

Десятки фермеров из Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов и Литвы протестовали против решения Европейской комиссии постепенно вернуть на рынок запасы молочного порошка, передает Русская служба Би-би-си. В последние годы перепроизводство молока в ЕС привело к падению цен на молочную продукцию и разорению многих фермеров.

В конце ноября Европейская комиссия, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, решила выставить на продажу часть запасов сухого молока, накопившихся за более чем год в государствах-членах Евросоюза. Это молоко было произведено в период максимального падения цен, когда власти ЕС скупали у фермеров их продукцию. Еврокомиссия обещала, что не будет продавать скопившиеся запасы, однако после "обнадеживающих сигналов о подъеме на молочном рынке" решила выставить сухое молоко на продажу.

Субсидируемые властями фермеры Евросоюза в последние годы провели серию протестов в Брюсселе, выступая против снижения цен на продукты питания в ЕС. По их словам, на фоне высоких расходов падение цен лишает их средств к существованию.

Напомним, Трамп раскритиковал миллионные протесты в США после его инаугурации.

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