Трамп подписал распоряжение о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп издал указ о выходе США из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). Об этом сообщает BBC, передает Joinfo.ua.

Торговое соглашение, которое было опорой бывшего президента США Барака Обамы в Азии, было подписано в прошлом году 12 странами и охватывает 40% мировой экономики.

Указ Трампа, подписание которого было запланировано на понедельник, является одним из серии директив, которые положат начало изменению формы торговой политики США.

Трамп, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, обещал выйти из TPP во время его президентской кампании.

Он критиковал это торговое соглашение, называя его "потенциальной катастрофой для нашей страны".

Напомним, с Трампом будут судиться из-за платежей от иностранных правительств.

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