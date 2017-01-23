Трамп подписал распоряжение о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп издал указ о выходе США из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). Об этом сообщает BBC, передает Joinfo.ua. Торговое соглашение, которое было опорой бывшего президента США Барака Обамы в Азии, было подписано в прошлом году 12 странами и охватывает 40% мировой экономики. Указ Трампа, подписание которого было запланировано на понедельник, является одним из серии директив, которые положат начало изменению формы торговой политики США. Трамп, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, обещал выйти из TPP во время его президентской кампании. Он критиковал это торговое соглашение, называя его "потенциальной катастрофой для нашей страны". Напомним, с Трампом будут судиться из-за платежей от иностранных правительств.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173795-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.