В США полиция застрелили хозяина дома: попутали с грабителем

В Питтсбурге (штат Пенсильвания) прибывшие на сигнал об ограблении полицейские застрелили хозяина дома вместо грабителя. Об этом сообщает AP, передает Joinfo.ua.
Сообщается, что в ночь на 22 января семейная пара спала в своем доме. Услышав, что дом пробрался грабитель, муж с пистолетом побежал вниз и выстрелил в злоумышленника.
Однако, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, в этом момент в дом ворвались двое копов, которые услышали сигнал охранной сигнализации.
Решив, что стрельба ведется по ним, полицейские застрелили 57-летнего хозяина дома. Сейчас проводится проверка по данному факту.
Напомним, боевики "Л/ДНР" грабят и убивают мирных жителей.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!