В США полиция застрелили хозяина дома: попутали с грабителем

В Питтсбурге (штат Пенсильвания) прибывшие на сигнал об ограблении полицейские застрелили хозяина дома вместо грабителя. Об этом сообщает AP, передает Joinfo.ua.

Сообщается, что в ночь на 22 января семейная пара спала в своем доме. Услышав, что дом пробрался грабитель, муж с пистолетом побежал вниз и выстрелил в злоумышленника.

Однако, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, в этом момент в дом ворвались двое копов, которые услышали сигнал охранной сигнализации.

Решив, что стрельба ведется по ним, полицейские застрелили 57-летнего хозяина дома. Сейчас проводится проверка по данному факту.

Напомним, боевики "Л/ДНР" грабят и убивают мирных жителей.

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