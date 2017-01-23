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Оккупация Крыма: президент ПАСЕ выступил за снятие с России санкций

Оккупация Крыма: президент ПАСЕ выступил за снятие с России санкций

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, которого избрали на новый срок, считает, что необходимо снять все санкции с делегации РФ. Об этом он сказал журналистам, передает Joinfo.ua со ссылкой на "Европейскую правду".

Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе ПАСЕ. "Позиция РФ не изменилась – они готовы вернуться сюда в случае, если они будут полностью восстановлены в правах, включая право голосовать и участвовать в работе комитетов", - отметил он.

"Я считаю что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение, это – решение, которое должна принимать ассамблея", - сказал, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, президент ПАСЕ, подчеркнув, что говорит это от себя лично, поскольку не имеет полномочий ассамблеи для таких заявлений.

Аграмунт считает, что продолжающаяся аннексия Крым не является основанием для сохранения санкционных ограничений.

"Я не могу единолично решить, вернется ли Россия с полными правами или нет. Но моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия РФ в Украине, и мы уже осудили их.

Но это не означает что мы должны прекращать диалог. Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", - пояснил Аграмунт.

Напомним, нардеп Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ.


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