В США на авиабазе в Аризоне произошла стрельба: объявлена тревога

На абазе ВВС США "Девис-Монтен" в штате Аризона объявили тревоге из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщается в Twitter базы, передает Joinfo.ua.

"В настоящий момент база заблокирована. Есть неподтвержденные данные о звуках выстрелов. Ищите укрытие немедленно", — говорится в сообщении.

The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come.