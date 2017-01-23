В США на авиабазе в Аризоне произошла стрельба: объявлена тревога

На абазе ВВС США "Девис-Монтен" в штате Аризона объявили тревоге из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщается в Twitter базы, передает Joinfo.ua.
"В настоящий момент база заблокирована. Есть неподтвержденные данные о звуках выстрелов. Ищите укрытие немедленно", — говорится в сообщении.
The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come.
— Davis-Monthan AFB (@DMAFB) 23 января 2017 г.
В настоящий момент, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, объект до сих пор закрыт.
Персонал просят искать укрытие, а работников СМИ не появляться на территории базы.
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