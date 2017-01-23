Как заниматься спортом знакам зодиака: полезные рекомендации астрологов – часть 1

Звезды не только влияют на наш характер, но и на тягу к достижению результатов в спорте. Кроме того, астрологи составляют различные гороскопы относительно слабых и сильных сторон представителей зодиакального круга. К примеру, гороскоп грехов по знакам зодиака раскрывает мельчайшие подробности пороков каждого представителя созвездия. А вот что касается спорта, то заниматься им стоит не бездумно, а в соответствии со своим знаком зодиака, ведь для одного знака предусмотрены тяжелые физические нагрузки, а для другого – минимальный пилатес. Спортивный гороскоп для каждого знака зодиака узнал Joinfo.ua.

Овен

Темпераментным и порывистым Овнам астрологи рекомендуют заняться экстремальным спортом. Во многом этот совет базируется на желании представителей этого знака получать мгновенные результаты, основанные на риске. Очень важно освоить технику в деталях, ведь Овнам свойственно после первой же неудачи бросать заниматься делом. Дисциплина и кропотливый труд помогут добиться желаемых результатов.

Каждый новый трюк нужно отрабатывать медленно и тщательно. Выбирая экстремальный спорт, Овны способны не только закалить себя физически, но и получить отличный психологический результат – уверенность в себе и терпеливость.

Телец

Занятие спортом для Тельцов – это важный этап в жизни. Однако приступить к началу занятий представители этого знака долго не решаются, вынашивая идею и думая, а стоит ли. Но когда занятия начинаются, и Телец готов заняться спортом, то он обязательно будет относиться к этому делу ответственно. Главный принцип для этого знака – тише едешь, дальше будешь. Именно поэтому эпических результатов со старта Тельцы не показывают. Риск и азарт – это не про них. Астрологи рекомендуют выходить из зоны комфорта и пробовать новое, а не идти на поводу у лени, которая свойственна Тельцам. Средний ритм занятий – будет идеальным решением для Тельцов, которые занимаются каким-либо спортом.

Близнецы

Сущность Близнецов такова, что с самого детства они пробуют себя в самых разных видах спорта, чтобы нащупать свое. Больше всего тяготеют представители этого созвездия к командным соревнованиям. Астрологи рекомендуют не вестись на поводу у друзей по спорту, которые могут подтолкнуть неподготовленного Близнеца к выполнению сложного трюка, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская.

Представителям этого знака повезло, ведь они быстро обучаются новым техникам и не задерживаются долго в одном и том же ритме. Так как от природы Близнецы подвижные, гибкие и пластичные, им важно двигаться и заниматься хотя бы самым простым видом спорта, ведь недостаток физических упражнений может привести Близнецов к заболеваниям нервной системы.

Астрологи рекомендуют не останавливаться на одном виде спорта и пробовать себя как в активных интенсивных тренировках, так и растяжках.

Рак

Лучше всего себя проявляют представители этого созвездия в водных видах спорта. Серфинг, дайвинг и плавание – то, к чему тяготеют Раки. Только начиная с водных видов спорта, Рак может заинтересоваться спортом в принципе и перейти к более "сухопутным" нагрузкам.

Для Рака спорт – это не просто возможность привести тело в форму, а еще и повод показать себя с героической стороны. Ради того чтобы произвести впечатление они ныряют с обрыва, выполняют сложные опасные трюки на велосипеде и прыгают с парашютом.

К страху перед экстремальными видами спорта Раки относятся по-философски. Представители этого знака знают, на что способны и если выполняют какой-то трюк или берут новую планку в тренировках, то на 100% уверены, что смогут это сделать. Астрологи рекомендуют представителям этого знака придерживаться своих позиций и принимать обдуманные решения в плане риска.

Лев

Львы, которые занимаются спортом, готовы добиваться результата, даже если тело болит, а сил больше нет. Астрологи утверждают, что у спортивных Львов есть большие шансы стать профессионалом в спорте, ведь характер Львов будто создан для тренировок и побед. Но часто Львы останавливаются на пол пути и включают режим лени, что не очень хорошо.

Астрологи рекомендуют Львам не дожидаться похвалы со стороны и продолжать заниматься выбранным спортом даже если результаты не оценены по достоинству. Чередуются с периодами лени и всплески бурных физических нагрузок, которые Львы сами себе устраивают. Нужно быть осторожным в такие моменты, чтобы не навредить здоровью.

Дева

В любом даже самом обычном спорте представители этого знака проявляют аккуратность, требовательность к себе и дисциплинированность. Но часто Девы не начинают заниматься спортом, так как считают, что тренировка мозгов куда полезнее, нежели прокачка мышц. И напрасно, ведь, как говорится "в здоровом теле здоровый дух"! Как правило, с удовольствием спортом занимаются лишь те Девы, которым с детства привили любовь к занятию спортом.

Астрологи рекомендуют Девам не заниматься экстримом и остановиться на силовых тренировках, ведь, когда нужно рисковать, представители этого созвездия могут запаниковать и навредить себе. Лучше всего чередовать йогу с кардио тренировками, бегом и плаваньем.

Характеристика знаков зодиака действительно помогает выбрать правильное направление даже в спортивном вопросе!

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