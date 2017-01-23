В Молдове задержан террорист, воевавший на Донбассе

Гражданин Молдовы, который как наемник принимал участие в войне на Донбассе на стороне боевиков о российских войск, задержан в Кишиневе. Об этом сообщает сайт Службы информации и безопасности Молдовы, передает Joinfo.ua. Задержанный 24-летний уроженец молдавского села Чимишлия полностью признал свою вину. Мужчина арестован на 30 дней. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество". Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Ранее, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, правоохранители задержали 22-летнего молдованина, которые воевал на Донбассе в составе подразделений боевиков. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Игорь Попа рассказал о наемниках, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. По его словам, большинство из них – бывшие военные и спецназовцы. Напомним, президент Молдовы хочет аннулировать ассоциацию с ЕС.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173691-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.