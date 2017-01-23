В Молдове задержан террорист, воевавший на Донбассе

Гражданин Молдовы, который как наемник принимал участие в войне на Донбассе на стороне боевиков о российских войск, задержан в Кишиневе. Об этом сообщает сайт Службы информации и безопасности Молдовы, передает Joinfo.ua.

Задержанный 24-летний уроженец молдавского села Чимишлия полностью признал свою вину. Мужчина арестован на 30 дней. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество". Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Ранее, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, правоохранители задержали 22-летнего молдованина, которые воевал на Донбассе в составе подразделений боевиков.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Игорь Попа рассказал о наемниках, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. По его словам, большинство из них – бывшие военные и спецназовцы.

Напомним, президент Молдовы хочет аннулировать ассоциацию с ЕС.

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