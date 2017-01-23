В Астане представители Кремля, Эрдогана, Асада и повстанцев начали переговоры по прекращению войны в Сирии

В Астане начались переговоры между повстанческими группировками и представителями властей Сирии при участии России и Турции. Об этом пишет Associated Press, передает Joinfo.ua. Встреча проходит в отеле Rixos и является первыми переговорами тет-а-тет между представителями правительства и повстанцев. Делегация оппозиции, которая прибыла в Астану в воскресенье, состоит из около десяти представителей повстанцев во главе с Мухаммедом Аллушем. Сирийское правительство, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, направило своего посла в ООН Башара Джаафари и военных делегатов. Переговоры, как ожидается, сосредоточат внимание на укреплении перемирия, которое было объявлено с 30 декабря. 29 декабря был подписан документмежду сирийским правительством и оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Напомним, Астана раскрыла детали переговорного процесса.
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