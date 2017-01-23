По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»

Сотрудник службы безопасности российской компании "Газпром" был ограблен. Из квартиры работника газового гиганта неизвестные сумели украсть унитаз и ряд деталей от сантехники, передает Joinfo.ua со ссылкой на Life.

Охранник "Газпрома" рассказал правоохранителям, что в его квартире рабочие проводили ремонт. "Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил её недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", — рассказал источник в полиции.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, что все рабочие были мигрантами, контактов их на данный момент не найдено.



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