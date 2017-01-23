Дональд Трамп терпимо ответил участникам протестов «Женского марша»

Дональд Трамп дал ответ участникам вашингтонской акции протеста, а также участникам массовых акций в других городах Америки и мира. Американский лидер заявил в своем официальном Твиттере, что не совсем понимает мотивы действий протестующих, в частности, действия знаменитых участников акций, по его мнению, только усугубляют общее положение.
Глава государства в недоумении от того, почему большинство из протестующих в свое время не пришли голосовать за нового президента. При этом Дональд Трамп считает, что массовые акции – характерная черта американской демократии. Он не всегда соглашается с позициями протестующих, но признает, что в Америке люди должны иметь право выражать свое мнение, даже таким способом.
Спустя сутки после начала церемонии инаугурации нового американского лидера в столице США состоялись массовые мирные протесты против нового главы Белого Дома. «Женский марш» собрал около пятисот тысяч участников. Протестующие были недовольны словами Трампа в адрес женщин, которые он упоминал ранее в своих публичных речах.
Среди участников акции протеста были многие знаменитости, в том числе Мадонна и Скарлетт Йоханссон. Мадонна, в частности, выступила с достаточно смелой речью в адрес президента, употребив нецензурную лексику. Выступление Мадонны стало поводом для бурных дискуссий в соц. сетях.
gazeta.kg
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