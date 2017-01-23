Дональд Трамп терпимо ответил участникам протестов «Женского марша»

Глава государства в недоумении от того, почему большинство из протестующих в свое время не пришли голосовать за нового президента. При этом Дональд Трамп считает, что массовые акции – характерная черта американской демократии. Он не всегда соглашается с позициями протестующих, но признает, что в Америке люди должны иметь право выражать свое мнение, даже таким способом.Спустя сутки после начала церемонии инаугурации нового американского лидера в столице США состоялись массовые мирные протесты против нового главы Белого Дома. «Женский марш» собрал около пятисот тысяч участников. Протестующие были недовольны словами Трампа в адрес женщин, которые он упоминал ранее в своих публичных речах.Среди участников акции протеста были многие знаменитости, в том числе Мадонна и Скарлетт Йоханссон. Мадонна, в частности, выступила с достаточно смелой речью в адрес президента, употребив нецензурную лексику. Выступление Мадонны стало поводом для бурных дискуссий в соц. сетях.gazeta.kg

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