Под боком у РФ: Эстония начала готовить киберармию для НАТО

Эстония начнет готовить для НАТО солдат нового поколения. В стране начали модернизировать созданный в Тарту в 2011 году полигон для кибертренировок, передает Joinfo.ua со ссылкой на "Известия".

Средства на модернизацию Эстония получает от фондов НАТО, но точные сроки и суммы на все работы являются военной тайной.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, киберполигон располагается в Тарту и уже четырежды становился площадкой киберкоалиции — крупных учений НАТО. Последние прошли в начале декабря 2016 года. Во время учений имитировалось отражение массированной кибератаки на компьютерные системы стран — членов альянса. Особенно тщательно отрабатывались механизмы оповещения о кибератаках и координации ответных мер.

"Эксперты по кибербезопасности используют полигон для совершенствования своих возможностей в рамках реалистичных оборонительных учений в виртуальной среде. Он позволяет симулировать широкий спектр ситуаций и используется для повышения оборонительных возможностей, а также для тренировок и обучения", - сообщили в НАТО.

В альянсе также заявили, что действия НАТО в киберпространстве носят оборонительный характер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173411-news.html