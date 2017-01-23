Под боком у РФ: Эстония начала готовить киберармию для НАТО

Эстония начнет готовить для НАТО солдат нового поколения. В стране начали модернизировать созданный в Тарту в 2011 году полигон для кибертренировок, передает Joinfo.ua со ссылкой на "Известия". Средства на модернизацию Эстония получает от фондов НАТО, но точные сроки и суммы на все работы являются военной тайной. Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, киберполигон располагается в Тарту и уже четырежды становился площадкой киберкоалиции — крупных учений НАТО. Последние прошли в начале декабря 2016 года. Во время учений имитировалось отражение массированной кибератаки на компьютерные системы стран — членов альянса. Особенно тщательно отрабатывались механизмы оповещения о кибератаках и координации ответных мер. "Эксперты по кибербезопасности используют полигон для совершенствования своих возможностей в рамках реалистичных оборонительных учений в виртуальной среде. Он позволяет симулировать широкий спектр ситуаций и используется для повышения оборонительных возможностей, а также для тренировок и обучения", - сообщили в НАТО. В альянсе также заявили, что действия НАТО в киберпространстве носят оборонительный характер.
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