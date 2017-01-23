Надоела эта зима: панда в зоопарке Вены забавно расправилась со снеговиком

Из видео, опубликованного на странице зоопарка в социальной сети Facebook, видно, как быстро снеговик пал жертвой бамбуковой медведицы, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на UPI. Вначале Янь Янь оторвала и проглотила нос снеговика, который был сделан из бамбука, затем она деловито вынула пуговицы из моркови, а под конец вообще оторвала снежной скульптуре голову.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда панда подралась со снеговиком. Подобный инцидент случился и в зоопарке в Торонто. Там панда по кличке Да Мао категорически не оценила новое украшение своего вольера, приняв снеговика за некое опасное для нее существо, которое посягает на ее территорию. Она забралась на «пришельца» верхом и оторвала ему голову. Правда, вместе со снежным шаром рухнула на землю и сама «воительница».

Нередко бамбуковые медведи проявляют агрессию и по отношению к людям. Так, 16-летняя панда Си Мэй набросилась на селекционера Вэй Хуа в вольере научного центра в горах Тяньтай и сломала ему обе руки.

Но, несмотря на ряд досадных инцидентов, бамбуковые мишки просто обожают фотографироваться. Социальные сети взорвали забавные фото панды. Бамбуковый мишка, живущий в питомнике по разведению панд Дуцзянъянь в китайском городе Чэнду, мгновенно прославился после того, как туристка сделала несколько сэлфи в его компании.

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