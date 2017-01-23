Авторизация
 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 
  • 09:37 – По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз» 
  • 09:36 – Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года 


Надоела эта зима: панда в зоопарке Вены забавно расправилась со снеговиком

Надоела эта зима: панда в зоопарке Вены забавно расправилась со снеговиком

Из видео, опубликованного на странице зоопарка в социальной сети Facebook, видно, как быстро снеговик пал жертвой бамбуковой медведицы, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на UPI. Вначале Янь Янь оторвала и проглотила нос снеговика, который был сделан из бамбука, затем она деловито вынула пуговицы из моркови, а под конец вообще оторвала снежной скульптуре голову.


Стоит отметить, что это не единичный случай, когда панда подралась со снеговиком. Подобный инцидент случился и в зоопарке в Торонто. Там панда по кличке Да Мао категорически не оценила новое украшение своего вольера, приняв снеговика за некое опасное для нее существо, которое посягает на ее территорию. Она забралась на «пришельца» верхом и оторвала ему голову. Правда, вместе со снежным шаром рухнула на землю и сама «воительница».


Нередко бамбуковые медведи проявляют агрессию и по отношению к людям. Так, 16-летняя панда Си Мэй набросилась на селекционера Вэй Хуа в вольере научного центра в горах Тяньтай и сломала ему обе руки.



Но, несмотря на ряд досадных инцидентов, бамбуковые мишки просто обожают фотографироваться. Социальные сети взорвали забавные фото панды. Бамбуковый мишка, живущий в питомнике по разведению панд Дуцзянъянь в китайском городе Чэнду, мгновенно прославился после того, как туристка сделала несколько сэлфи в его компании.





Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173392-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 230
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 535
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 239
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 136
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 995
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 0
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 0
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 0
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 0
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 0
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 0
  • 0
Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения
  • 09:36
  • 0
  • 0
В 2017 году выйдет новый Renault Duster с семиместным салоном
  • 09:29
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров