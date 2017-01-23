Твиттер газеты The New York Times посеял панику в США, сообщив о ядерном ударе РФ

Сообщение в Твиттер аккаунте The New York Times всполошило США. От имени издания якобы сообщалось, что Путин приказал нанести ядерный удар по США. Но у издания есть несколько аккаунтов и, как позже выяснилось, именно этот был взломан хакерами, передает Joinfo.ua.
Взломан был аккаунт @nytvideo и там появилась запись: "Срочно. Просочилось заявление Владимира Путина: Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам".
По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, позже эту запись удалили и издание пояснило: "Мы удалили серию твитов, опубликованных от этого аккаунта без нашего разрешения. Мы расследуем ситуацию".
Хакеры, которые взломали аккаунт американского издания с четвертью миллионов подписчиков, пока не установлены.
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