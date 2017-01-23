Индийских слонов одели в модные свитера, чтобы защитить от холодной зимы

Для того, чтобы создать один свитер для слона, волонтерам необходимо около месяца. Однако это вполне объяснимо, учитывая габариты этих крупнейших на планете наземных млекопитающих, сообщает Joinfo.ua. Тем не менее, зоозащитников масштаб работы не пугает – и в итоге все больше гигантов обзаводится уютными, теплыми и очень стильными обновками.

«Мы стремимся защитить наших слонов от сильного мороза во время холодной зимы. Все дело в том, что на нашем попечении находятся слоны, которые в свое время уже стали жертвами человеческой жестокости. Ослабленный иммунитет делает их особо восприимчивыми к таким заболеваниям, как пневмония», – рассказала одна из сотрудниц центра Картик Сатьянараян. «Еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются почти все наши питомцы – это артирит. Поэтому холод крайне губителен для них».

Каждый человек по- своему выражает любовь к диким животным. Ранее мы рассказывали об американке, которой удалось отстоять свое право держать в доме 1,7- метрового крокодила. Аллигатор с удовольствием носит костюмы, в которые одевает его любящая хозяйка, катается на детском вездеходе и позирует для фото.

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