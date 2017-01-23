Купив на eBay странное яйцо, американка даже не подозревала, кто из него вылупиться

Шарлотта Харрисон заказала странного вида яйцо на eBay и заплатила за него 30 долларов. 47 дней приобретенное женщиной яйцо пролежало в домашнее инкубаторе, причем американка не особо рассчитывала, что из него кто-то вылупится, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bored Panda. Каково же было удивление Шарлотты, когда 5 января птенец действительно появился на свет.

«Я просидела в течение четырех часов около инкубатора, прислушиваясь к скрипу и свисту в яйце и уговаривая птенца наконец-то выйти наружу», - прокомментировала Шарлотта появление на свет питомца.

Когда, наконец-то, птенец вылупился, она назвала неизвестную птицу Кевин. Однако самое большое удивление ждало женщину впереди.

Из очаровательного маленького птенца, который весело расхаживал вокруг дома, выросла птица, занимающая второе место в мире по своей величине. Заплатив $30 за яйцо, Шарлотта получила страуса высотой в 6 футов (около 2 метров).

Вес взрослого страуса составляет 120-160 килограммов, а стоимость этих экзотических птиц колеблется в диапазоне $800-$1500 в зависимости от возраста.

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