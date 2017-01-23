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Купив на eBay странное яйцо, американка даже не подозревала, кто из него вылупиться

Купив на eBay странное яйцо, американка даже не подозревала, кто из него вылупиться

Шарлотта Харрисон заказала странного вида яйцо на eBay и заплатила за него 30 долларов. 47 дней приобретенное женщиной яйцо пролежало в домашнее инкубаторе, причем американка не особо рассчитывала, что из него кто-то вылупится, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bored Panda. Каково же было удивление Шарлотты, когда 5 января птенец действительно появился на свет.


Купив на eBay странное яйцо, американка даже не подозревала, кто из него вылупиться

«Я просидела в течение четырех часов около инкубатора, прислушиваясь к скрипу и свисту в яйце и уговаривая птенца наконец-то выйти наружу», - прокомментировала Шарлотта появление на свет питомца.


Купив на eBay странное яйцо, американка даже не подозревала, кто из него вылупиться

Когда, наконец-то, птенец вылупился, она назвала неизвестную птицу Кевин. Однако самое большое удивление ждало женщину впереди.


Купив на eBay странное яйцо, американка даже не подозревала, кто из него вылупиться

Из очаровательного маленького птенца, который весело расхаживал вокруг дома, выросла птица, занимающая второе место в мире по своей величине. Заплатив $30 за яйцо, Шарлотта получила страуса высотой в 6 футов (около 2 метров).


Вес взрослого страуса составляет 120-160 килограммов, а стоимость этих экзотических птиц колеблется в диапазоне $800-$1500 в зависимости от возраста.


Иногда то, что может показаться нам глубоким разочарованием, на самом деле только к лучшему. Ранее мы рассказывали о живом сюрпризе от родителей, упакованном в большую коробку, который 3-хлетняя девочка получила на Рождество. Пока ребенок пытался справиться с упаковкой, живой подарок сбежал.



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