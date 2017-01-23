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Философия не для всех: в Париже представили инсталляцию-паутину из 150 лодок

Всем вошедшим в универмаг посетителям автор необычной инсталляции японка Шихару Сиота предлагает пройти сквозь причудливые сплетения из почти 300 000 ярдов белой пряжи, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на This is Colossal. Тончайшая паутина длиной в 27,42 км свидетельствует о таинстве и индивидуальности человеческой жизни, а плывущие в неизвестность лодки оставляют открытым вопрос о том, что ждет каждого из нас.


"Я поражена множеством взаимодействий, которые мы переживаем каждый день и их связью с прошлым и будущим", - отметила Сиота в интервью иноСМИ. «Создание подобных хитроумных сплетений и их пластичность является тайной, такой же, как наш мозг, Вселенная, и, конечно же, жизнь. У меня нет ответов, только вопросы. Эти вопросы являются основой моей работы ".


Отметим, что в своих предыдущих работах на подобную тему японская художница использовала только черную или красную нити. Фурор в Берлине произвела ее инсталляция-паутина под названием «Неопределенное путешествие». Также в Тель-Авивском музее искусств представлена ее инсталляция из черных нитей «Пиранези/Сиота. Воображаемые темницы».



Ранее мы рассказывали о световых граффити финского художника и фотографа Ханну Хутамо, представляющих собой удивительные светящиеся цветы, словно вырвавшиеся из параллельной реальности.


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