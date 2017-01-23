Невероятно, но факт: книгу вернули в американскую библиотеку через сто лет

Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на KGO, просроченную книгу вернули в библиотеку штата Калифорния с опоздание на сто лет.

Джуди Уэллс и Уэбб Джонсон вернул сборник рассказов под названием «Через сорок минут» в публичную библиотеку Сан-Франциско через сто лет после того, как их прапрабабушка Фиби Марш Дикенсон Уэбб решила ее прочитать.

«У нас были прецеденты, когда книгу возвращали через пять или десять лет – но подобной просрочки еще не случалось», - рассказала библиотекарь Дэрис МакКей.

Уэбб было 83 года, когда она взяла книгу в библиотеке. Максимальный срок, на который выдавались издания, составлял месяц. За неделю до того, как ее надо было вернуть, старушка умерла.

Книга пролежала в чемодане с остальными вещами Кэбб в течение восьмидесяти лет, пока ее не обнаружили наследники женщины. По подсчетам библиотеки, штраф за просрочку книги теперь должен был бы составлять 3650 долларов – поскольку за день задолженности насчитывается 10 центов штрафа.

Тем не менее, рекорд по просрочке возврата книг в библиотеку побили в Великобритании. Внучка Артура Бойкотта, одного из учеников школы Херефорда, через 120 лет вернула книгу в школьную библиотеку, которую ее дед взял еще в период между 1886 и 1894 годами. Администрация библиотеки от удивления даже не стала требовать с женщины штраф, который, учитывая длительность просрочки, дорос до 7,5 тысяч фунтов.

Ранее мы рассказывали о самой странной библиотеке в мире, которая находится в китайском городе Бэйдайхэ на пляже Бохайского залива Желтого моря и о библиотеке для интровертов, которую соорудили неподалеку от Нью-Йорка.

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