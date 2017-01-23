Новости России и мира сегодня, 23.01.2017: обзор главных событий, свежие новости России и мира на сегодня, 23 января

В России и мире происходит огромное количество событий, среди которых на сегодняшний день, 23 января, можно выделить следующие: Петр Порошенко позволил себе агрессивное заявление в отношении России. Великобритания продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины. Обматерившая Трампа Мадонна объяснила выпад в адрес президента.Украина не должна отказываться от Донбасса, подобное решение не приведет к миру на востоке страны. Так Петр Порошенко отреагировал на идею некоторых политиков оставить самопровозглашенные ДНР И ЛНР."Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", - заявил Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины.По словам президента, эти политические силы призывают вести себя с жителями восточных районов, как будто они уже не граждане Украины. "Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина", - высказал свою точку зрения Порошенко.Украинский лидер также заявил, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут. Он заверил, что Киев продолжает соблюдать Минские соглашения.Порошенко подчеркнул, что при этом Украина не отказывается от своих принципиальных позиций. "Более того в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности", - сказал президент.Ранее некоторые украинские депутаты неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду Луганской и Донецкой областей, но и отказаться от этих территорий. Так, представитель фракции "Самопомощь" Семен Семенченко предложил Верховной раде временно отгородиться от этих территорий и выстроить мощный пояс безопасности.Великобритания в будущем продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил британский министр обороны Майкл Фэллон в Киеве. Наблюдатели сочли это высказывание сигналом избранному президенту США Дональду Трампу, который "встревожил украинцев своим теплым отношением к Путину".Лондон продолжит поддерживать Киев в его конфронтации с Москвой. Такими ценностями, как свобода и демократия, торговать нельзя, утверждает Майкл Фэллон."Британия укрепляет свои позиции на мировой сцене и твёрдо стоит со своими украинскими друзьями. Соединённое королевство даёт ясно понять, что мы полны решимости защищать демократию во всем мире и поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - подчеркнул глава Минобороны Соединенного королевства.Как пишет британская Daily Telegraph, слова Фэллона - очевидный сигнал избранному президенту США, который надеется улучшить отношения с Россией, несмотря на приписываемое ей вмешательство в американские выборы. Издание напоминает, что Дональд Трамп не исключил отмену санкций, введённых после "аннексии Крыма", преуменьшил значение "российской агрессии" в Донбассе и предположил, что может признать притязания Москвы на полуостров.Фэллон рассказал и о том, каким образом Британия поддержит Украину. Он пообещал, что 100 британских военных инструкторов расширят свои курсы и займутся тренировкой украинских ВВС и ВМФ. Издание утверждает, что офицеры Соединенного королевства уже обучили около пяти тысяч украинских солдат военной медицине и тактике. Кроме того, по словам министра, летом британские эскадренные миноносцы зайдут в порт Одессы.К своему визиту в Киев Фэллон приурочил публикацию статьи в издании "Европейская правда". "Мы предоставили украинской армии нелетальное оснащение на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов, в частности, аптечки первой помощи, теплую одежду, приборы ночного видения. Эта помощь призвана усилить оборонный потенциал Вооруженных сил Украины… Я назначил старшего военного офицера в украинский комитет оборонных реформ. Кроме того, наши представители в Киеве, в тесном сотрудничестве с НАТО, Transparency International и Академией обороны Великобритании, консультируют Минобороны, Генштаб и СНБО по эффективному управлению и реформам в сфере безопасности и обороны", -пишет британский министр.Фэллон также пообещал, что истребители "Тайфун" будут патрулировать небо над Черным морем.Американская певица Мадонна выступила с заявлением, в котором объяснила, что ее слова на марше протеста против президента Соединенных Штатов Америкии Дональда Трампа были неправильно поняты и выдернуты из контекста. Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети.Она подчеркнула, что не является «жестоким человеком» и не собирается заниматься пропагандой насилия. По ее словам, люди услышали лишь одну фразу, которая была вырвана из общего контекста. Она также отметила, что «выражалась метафорами», чтобы передать свой гнев и возмущение.Ранее сообщалось о том, что во время массовой акции протеста против Трампа Мадонна в прямом эфире американского телеканала выступила с нецензурной речью против Трампа. В ней она, помимо прочего, заявила, что «много думала о том, чтобы взорвать Белый дом».Не иначе как вырванную из контекста фразу назвала Мадонна свой призыв, озвученный на марше протеста по поводу того, что хотела бы «взорвать Белый дом».Объясняться за в сердцах брошенную фразу поп-диве пришлось в своем аккаунте в Instagram. По мнению певицы, виновны оказывается журналисты, которые вырвали фразу из контекста, таким образом грубо исказив заложенный туда смысл.

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