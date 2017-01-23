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Трамп заимствовал часть инаугурационной речи из мультфильма про пчел

Трамп заимствовал часть инаугурационной речи из мультфильма про пчел. Это заметили пользователи Интернета.

Трамп заимствовал часть инаугурационной речи из мультфильма про пчел


Сходство было найдено с мультфильмом «Би муви. Медовый заговор». Во время вступления на должно главы Штатов Трамп сказал, что все люди одна нация, и любая боль – их боль.
Вся цитата звучала как в мультике, кроме одного слова. «Колония» заменено на «нация».


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