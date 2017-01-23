Трамп заимствовал часть инаугурационной речи из мультфильма про пчел. Это заметили пользователи Интернета.
Сходство было найдено с мультфильмом «Би муви. Медовый заговор». Во время вступления на должно главы Штатов Трамп сказал, что все люди одна нация, и любая боль – их боль. Вся цитата звучала как в мультике, кроме одного слова. «Колония» заменено на «нация».
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