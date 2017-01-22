Женщины против Трампа: идеологом протестов стала главная "коммунистка" США Анжела Дэвис

Противницы Трампа, которые вышли на акции протеста, опасаются, что он станет насаждать диктатуру и помогать авторитарному российскому лидеру, но при этом открыто поддерживают Анжелу Дэвис, которая получала советские награды, передает Joinfo.ua со ссылкой на USA Today.

"Если вы собираетесь устроить протест против нового президента, которого громко обвиняют в том, что он инструмент в руках российского силовика Владимира Путина, здравый смысл должен подсказать вам, что нужно постараться не назначать важными спикерами людей, которые были инструментами в руках бывшего работодателя Путина — Советского Союза", — пишет USA Today. Издание имеет в виду крупномасштабные женские демонстрации, которые прошли в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа. Мало того, что их в целом критиковали за однобокость, так теперь и список всех спикеров этого мероприятия "вызывает новые вопросы о том, кого и что этот марш представляет".

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, в основном среди тех, кому предоставили трибуну, представители крайне левых взглядов, при этом противникам Трампа из республиканцев высказаться не давали. А главное, почётным соучредителем марша и одним из звёздных спикеров стала Анджела Дэвис — активист и учёный, но также ветеран Коммунистической партии. За полтора года, что она провела в тюрьме, она стала героиней на всем пространстве советского блока.

"Для коммунистических государств, которые часто критиковали за преследование диссидентов, "якобы политический заключённый" в Соединённых Штатах был посланником с небес", — пишет автор статьи. После освобождения её чествовали в Восточной Германии, на Кубе и в Советском Союзе, где вручили Ленинскую премию мира в 1979 году — всего за несколько месяцев до введения советских войск в Афганистан. "Нужна доля нахальства, чтобы во главу протеста против Трампа поставить спикера, которого дважды награждал СССР Леонида Брежнева".

Анджела Дэвис оставалась одним из лидеров просоветской Коммунистической партии США до 1991 года и дважды была кандидатом в вице-президенты от коммунистов. "Коммунистическое прошлое Дэвис только подрывает идею женского марша", — пишет автор статьи. Противники Трампа обвиняют его в намерении стать диктатором, и хотя эти заявления преувеличены, признаёт издание, у нового президента есть авторитарные наклонности. А потому оппозиция все же нужна, но "Дэвис в полной мере и неоднократно показала своё лицемерие в вопросе диктатуры и прав человека".

Более того, противники Трампа обычно изображают его в сговоре с Путиным или даже марионеткой Кремля. И те же самые противники Трампа восхваляют женщину, которая попала в американскую политику от партии, что была практически подразделением Кремля. Получается, что либералы нормально относились к России, когда она была Советским Союзом, но теперь выступают против посткоммунистической России, возмущается автор статьи в USA Today..

Трампа часто обвиняют в том, что его поддерживают экстремисты. Но происходящее показывает, что и его противники открыто принимают человека, чьи взгляды активно порицались раньше, пишет USA Today.

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