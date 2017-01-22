Сирия, последние новости: сирийская оппозиция будет вести переговоры в Астане в неполном составе

Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану на переговоры по ситуации в Сирии в неполном составе. В казахскую столицу не прилетели представители организации «Ахрар аш-Шам». Таким образом, переговоры состоятся только с теми оппозиционерами, которые ранее поддержали режим прекращения тишины в САР.
А вот представители другой оппозиционной группировки – «Джейш аль-Ислама», в Астану прилетели в ночь на 22 января. На переговорах в казахской столице, которые состоятся завтра, 23 января, будут также присутствовать представители сирийского правительства, а также представители международных организаций и стран, участвующих в урегулировании ситуации в Сирии.
Известно также, что на переговорах в Астане не будет полноценной делегации от Соединенных Штатов. В связи с передачей власти в Вашингтоне США не могут направить в Казахстан делегацию из нескольких человек. Таким образом, представлять США на переговорах будет только один посол.
Ожидается, что предметом переговоров в Астане станет режим прекращения огня в некоторых провинциях. Непосредственно в Сирии режим тишины соблюдается плохо.
В наиболее горячих точках на карте САР – в Пальмире, окрестностях Алеппо и провинции Дамаск – продолжаются боевые действия с участием подразделений террористических организаций.
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