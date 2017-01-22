Мадонна обругала Дональда Трампа матом не Марше женщин в Вашингтоне

Всего в вашингтонском марше женщин приняли участие около полумиллиона человек. При этом изначально ожидалось участие только двухсот тысяч активистов. Примечателен и другой момент: помимо непосредственно женщин, в Женском марше участвовали также и мужчины, не поддерживающие сексистские настрои Дональда Трампа.Ознаменовался марш протеста в Вашингтоне и участием в нем многих знаменитых женщин. Среди них была и певица Мадонна, которая зарекомендовала себя как один из самых ярых активистов на марше. Во время своего публичного выступления перед собравшимися Мадонна использовала жесткую нецензурную лексику в адрес Дональда Трампа.В этот момент трансляцию ее речи вел канал CNN, но когда Мадонна начала ругаться, репортеры прервали трансляцию. Ведущая выпуска новостей принесла извинения зрителям за показанный материал.Всего в разных странах мира в аналогичных маршах протеста участие приняли около двух миллионов человек.gazeta.kg

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