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Мадонна обругала Дональда Трампа матом не Марше женщин в Вашингтоне

Мадонна обругала Дональда Трампа матом не Марше женщин в Вашингтоне


Знаменитая певица Мадонна, принявшая участие в Женском марше в Вашингтоне, обругала нового президента Дональда Трампа матами. Трансляция акции протеста велась несколькими американскими телеканалами. Одним из них стал телеканал CNN, который вынужден был прекратить трансляцию, когда Мадонна начала употреблять нецензурные слова во время своего выступления.

Всего в вашингтонском марше женщин приняли участие около полумиллиона человек. При этом изначально ожидалось участие только двухсот тысяч активистов. Примечателен и другой момент: помимо непосредственно женщин, в Женском марше участвовали также и мужчины, не поддерживающие сексистские настрои Дональда Трампа.

Ознаменовался марш протеста в Вашингтоне и участием в нем многих знаменитых женщин. Среди них была и певица Мадонна, которая зарекомендовала себя как один из самых ярых активистов на марше. Во время своего публичного выступления перед собравшимися Мадонна использовала жесткую нецензурную лексику в адрес Дональда Трампа.

В этот момент трансляцию ее речи вел канал CNN, но когда Мадонна начала ругаться, репортеры прервали трансляцию. Ведущая выпуска новостей принесла извинения зрителям за показанный материал.

Всего в разных странах мира в аналогичных маршах протеста участие приняли около двух миллионов человек.

gazeta.kg


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