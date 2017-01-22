В BBC извинились за фейковую новость о ранении Дональда Трампа

Сообщение о ранении Дональда Трампа в BBC назвали действиями хакеров. В официальном сообщении с извинениями было указано, что агентство ведет расследование по факту взлома Твиттера. Кто и как взломал страничку службы, до текущего момента неизвестно.В самом фейковом сообщении, которое сопровождалось громким заглавием «Срочная новость», было указано, что Дональда Трампа ранили в руку из огнестрельного оружия во время церемонии его инаугурации в пятницу, 20 января.Примечательно, что ни один другой источник не подтвердил новости о ранении президента. А зрители по всему миру имели возможность смотреть прямую трансляцию инаугурации Трампа по телевидению или в Интернете.Более того, в день инаугурации новый президент Америки успел поработать, подписав несколько документов, а также станцевал на бале в честь инаугурации. На следующий день в Вашингтоне и многих других городах мира состоялись Марши женщин – акции протеста против Трампа.gazeta.kg

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