Глава МИД ФРГ: С избранием Трампа прежнему миру пришёл конец

Глава МИД ФРГ рассказал, что с избранием Трампа прежнему миру пришёл конец. Об этом глава сообщил в интервью немецком изданию.
Политик рассказал, что 20-й век закончился, и вот теперь уже люди взглянут на новый, 21-й. Никто не знает, каким он будет, и чем это закончится. Вопрос остаётся открытым. Министр поделился, что на данный момент очень многое «на кону стоит», и время достаточно непростое и неопределённое.
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