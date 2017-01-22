Новости Украины сегодня, 22.01.2017: обзор главных событий, свежие новости в Украине на сегодня, 22 января

Самые последние новости Украины, которые актуальны на сегодняшний день, 22 января, информируют о множестве событий. Выделим среди них следующие: Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект о тотальной украинизации. В Госдуме предложили полностью перекрыть газ Украине. Кремль возложил на Трампа решение о возможном участии США в урегулировании кризиса в Донбассе.Депутаты Верховной Рады Украины внесли на рассмотрение парламента законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.Сообщается, что документ был создан 33 парламентариями из разных фракций.В законопроекте предусмотрено, что украинский язык станет обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.Также на украинском языке должны проходить все культурно-массовые мероприятия, он должен применяться в сфере обслуживания, а также в средствах массовой информации и книгопечатании.Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости перекрыть поставки газа на Украину и начать арест принадлежащего украинскому государству имущества на территории России. По его словам, только так можно заставить Киев платить за потребленное голубое топливо."Раз Украина не отдает долг, значит, надо начать изымать ее имущество на территории России, ограничить подачу газа", - объяснил парламентарий. При этом он отметил, что нынешние украинские власти будут стремиться любыми путями не отдавать свои долги.По мнению Милонова, России следует действовать жестче для того, чтобы сподвигнуть Украину исполнять свои долговые обязательства. "Нужно демонстрировать этим людям - временщикам - что мы не будем поддерживать этот режим", - подчеркнул он. При этом депутат добавил, что достаточно мягкая позиция Москвы по отношению к Киеву на данный момент позволяет украинским властям и дальше оставаться у кормила и проворачивать свои махинации. "Нам нужно требовать возврата этого долга любыми законными способами", - заключил парламентарий.Ранее в "Нафтогазе Украины" заявили, что не будет платить "Газпрому" почти шесть миллиардов долларов долга до решения Стокгольмского суда. "В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом", - сказали представители холдинга.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по решению внутриукраинского кризиса зависит от позиции 45-го президента США Дональда Трампа. В интервью телеканалу «Россия 1» представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости привлекать американскую сторону после смены власти к урегулированию ситуации на Украине.«Это будет зависеть от позиции новых американцев, ведь «старые» американцы вместо того чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.За четыре дня до окончания полномочий вице-президента США Джо Байден совершил визит в Киев, во время которого делал традиционные заявления о необходимости сохранения антироссийских санкций, реализации реформ на Украине по борьбе с коррупцией и сотрудничестве Киева с МВФ. Американский политик также подчеркнул, что выполнение Минских соглашений - это единственная надежда для Украины для сохранения единого государства.«Карета скоро превратится в тыкву. И скоро пробьет полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее. Такая позиция неконструктивная», - заявил Песков.По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, увеличение случаев нарушения режима перемирия в зоне вооруженного конфликта в Донбассе со стороны украинских военнослужащих совпало с окончанием последнего визита на Украину Джо Байдена в статусе вице-президента США.«В каком русле она (позиция Вашингтона - ред.) будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро», - подчеркнул Песков.Несколько дней назад на большой пресс-конференции по итогам деятельности российских дипломатов в 2016 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что не слышал от представителей администрации вступившего в должность президента США Дональда Трампа заявлений о необходимости «похоронить» Минские соглашения и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом.

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