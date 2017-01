Новости России и мира сегодня, 22.01.2017: обзор главных событий, свежие новости России и мира на сегодня, 22 января

Последние новости России и мира на сегодняшний день, 22 января 2017 года, передают информацию о большом количестве событий, среди которых выделяются следующие: демарш младшего сына Дональда Трампа на инаугурации стал достоянием общественности. Стала известна хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы. Трамп напугал Европу своей речью.Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев.Во время движения к Капитолийскому холму 45-й президент США Дональд Трамп шел вместе с женой Меланьей и сыном Барроном. В какой-то момент Меланья хотела взять сына за руку, однако тот вырвался. Все это сняли камеры и теперь люди гадают, что стояло за странным поведением мальчика.Впрочем, это не единственный момент с Барроном Трампом на инаугурации, который привлек всеобщее внимание. Так, пока Дональд Трамп занимался подписание указов, Баррон играл с племянником.Трамп официально стал 45-м президентом США. Он принес присягу и выступил с инаугурационной речью, после чего отправился с Капитолийского холма в Белый дом, возглавив парад.Эксперты высказывают точку зрения, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска - не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ.По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, проблема между Россией и Белоруссией кроется не в нефтяной, а в газовой сфере. Ведь до сих пор Минску и Москве не удается договориться, сколько Белоруссия должна платить за голубое топливо."Во многом это не реальный поиск альтернативы, а некий сигнал России, что надо искать пути компромисса, договариваться, прежде всего, по газу, на самом деле", - поведал аналитик. Эксперт напомнил, что с 2016 года страна стала платить меньше, чем прописано в контракте.Белоруссия объяснила снижение оплаты тем, что в межправительственном соглашении от 2011 года написано, что если Россия и Европа выходят на равные доходы по газу, то для Белоруссии устанавливается не контрактная, а внутрироссийская цена. Таким образом, Минск задолжал Газпрому порядка 400 миллионов долларов.Для нашей страны отказ от поставок нефти в Белоруссию не стал бы проблемой. "С точки зрения экономики России было бы выгодно направить эти объемы на другие маршруты. Там мы продаем по рыночным ценам, а белорусам - по льготным. И никакой экспортной пошлины не взимается, бюджет не получает дополнительных денег", - пояснил Юшков.А вот для Минска отказ от нашей нефти крайне нежелателен. Пример тому - опыт страны в 2011 году, когда Белоруссия покупала нефть у Венесуэлы в полтора раза дороже российской.Несмотря на это, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна искать альтернативу импорту нефти из России. "Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами", - заметил глава государства. По его словам, новые маршруты не только проработаны, но и испытаны. Среди них - доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).Западные СМИ в большинстве своем заявили о том, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа отличалась от предыдущих ожесточенностью и враждебностью.Журналисты США обратили внимание, что речь Трампа во время инаугурации сильно отличалась от традиционных обращений президентов США.«Дональд Трамп начал президентский срок с резких и ожесточенных слов об искалеченной нации, которая остро нуждается в смелых, незамедлительных действиях, - пишет The Washington Post. - Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял - это будет совсем другое президентство».Это же мнение разделили и в The New Yorker, и в The Wall Street Journal, и в The Huffington Post, и в других известных изданиях.Европейские издания подчеркнули, что в своей инаугурационной речи Трамп дал понять Европе, что ей придется положиться только на свои силы.«Если Трамп ставил задачу сделать предупреждение Европе, он справился», - передает Politico.Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт также обратил внимание, что чувствовал враждебность в речи Трампа.«Мы не можем просто сидеть и надеяться на поддержку и сотрудничество США, - написал он на своей странице в Twitter. - Европа должна взять свою судьбу и безопасность в свои руки».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172965-news.html