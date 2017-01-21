Недовольное лицо супруги Барака Обамы превратили в мем

Пользователи сети интернет обсуждают фотографию Мишель Обамы, на которой запечатлено ее недовольство. Выражение лица супруги экс-президента Барака Обамы, запечатленное во время инаугурации Дональда Трампа, стало мемом за считанные часы.
Как известно, 20 января 45-м президентом США стал миллиардер Дональд Трамп и прошла официальная церемония инаугурации. Поприветствовать нового американского лидера пришел бывший глава Штатов Барак Обама со своей супругой Мишель Обамой. Сейчас все пользователи социальных сетей обсуждают выражение лица экс-Первой леди Америки и предполагают, из-за чего супруга Обамы была так недовольна. Некоторые уверены, что именно в тот момент она осознала, что больше не является американской Первой леди и передала свой титул Меланьи Трамп.
Интернет-пользователи уверены, что Мишель Обама будет скучать по Белому дому, так как дала попрощаться с этим местом даже своим собакам, разрешив в последний раз побегать по комнатам.
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