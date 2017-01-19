Война в Сирии 19.01.17: Террористические группировки подвергли обстрелам западную часть сирийского Алеппо. Информации о погибших нет. Сегодня поступила информация, что члены бандформирования «Нуреддин аз-Зинки» обстреляли жилые кварталы западной части Алеппо. По сообщениям некоторых СМИ в этих районах живут мирные жители. Боевики выпустили по западной части города несколько десятков снарядов. Информации о раненых и погибших не поступило.
Стоит сказать, что вооружённое подразделение принадлежит радикальным боевикам, которые, по мнению международной коалиции во главе с США, являются «умеренной» оппозицией.
Напомним, что летом 2016-го года члены этой «умеренной» оппозиции на окраине города Алеппо отрезали ножом голову подростку 9 лет, снимая всё это на видео. Боевики заявили, что мальчик был обвинён в пособничестве армии САР.
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