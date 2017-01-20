Новости Сирии 20.01.17: В восточных кварталах Алеппо военные САР нашли около 40 трупов с отрезанными головами, среди них есть дети

По сообщению постпреда Сирии при ООН, в восточной части Алеппо были обнаружены более 3-х десятков изувеченных трупов. В основном, это были служащие правительственных войск, однако среди них также есть дети. Стало известно, что жестокую расправу над людьми совершили сторонники «Фронта Леванта», которую международная коалиция во главе с США считают умеренной сирийской оппозицией.В соответствующем документе постпреда сообщается, что после взятия восточного Алеппо под свой контроль сирийские военные нашли захоронение в одном из зданий учебного заведения «Мухаддаса», где базировался штаб террористов «Фронт Леванта». В захоронении найдено 23 тела, опознаны только 20. «Все они являлись бойцами сирийской арабской армии», - отмечается в документе, направленном генеральному секретарю ООН, а также председателю СБ ООН. Стоит отметить, что накануне было обнаружено захоронение ещё 37 трупов, у которых отрезаны головы, изувечены лица, а также присутствуют явные следы пыток. Самое печальное, по словам постпреда, так это то, что среди убитых есть мальчики подросткового возраста. На данный момент проводятся опознания найденных останков.Напомним, что Алеппо полностью перешёл под контроль сил правительственной армии ещё в декабре 2016 года.

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