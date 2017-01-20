Авторизация
 
  • 12:25 – Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища» 
  • 12:18 – Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону 
  • 12:18 – В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств 
  • 12:12 – В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин 


Новости мира 20.01.17: Инаугурация Дональд Трамп, видео и подробности торжества

Новости мира 20.01.17: Инаугурация Дональд Трамп, видео и подробности торжества

Новости мира 20.01.17: Инаугурация Дональд Трамп, видео и подробности торжества. Сегодня 20-го января в 12.00 по местному времени пройдёт инаугурация 45 президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. За прямой трансляцией мероприятия могут наблюдать все желающие на каналах: NBC, CBS, C-SPAN, а также Sky News. В России церемонию в прямом эфире можно будет увидеть на телеканалах RT и «Россия 24».

Отмечается, что полномочия предыдущего главы Вашингтона Барака Обамы ещё действуют и окончательно завершатся в 20.00 по московскому времени.
Напомним, что выборы в президенты США состоялись 8 ноября прошлого года. Помимо Трампа, вторым кандидатом на пост главы государства была Хилари Клинтон, являющаяся членом Демократической партии.

20 января - традиционная дата, которая в Америке используется для подобных мероприятий. Церемония вступления в должность пройдёт в Вашингтоне - столице США. Ещё в 1981 году установилась традиция проводить данные мероприятия в Капитолии, местопребывании конгресса США.
Отмечается, что процесс инаугурации имеет ряд определённых правил, которых необходимо придерживаться. Так, порядок проведения мероприятия требует следующих действий:

1. Новоизбранный президент и его заместитель вместе со своими жёнами встречаются в Белом доме для совместного чаепития.
2. Первые лица страны садятся в кортеж и едут к Капитолию.
3. Вице-президент принимает присягу.
4. Новоизбранный президент официально приступает к своим обязанностям, произнося торжественную речь.
5. Новый глава государства возвращается в Белый дом.
6. Заместитель президента садится в вертолёт и улетает на военную авиабазу Эндрюс.
7. У Белого дома проходит военный парад.
8. Завершение мероприятия вечерним приёмом.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172912-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 186
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 492
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 221
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 197
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 189
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 110
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 038
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 971
  • 0
Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища»
  • 12:25
  • 0
  • 0
Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин
  • 12:12
  • 0
  • 0
Под Мурманском лавина сошла на группу туристов
  • 12:12
  • 0
  • 0
В Красноярске таксист посоветовал полным людям заказывать два авто
  • 11:59
  • 3
  • 0
Китайская компания BYD собирается выйти на автомобильный рынок США
  • 11:59
  • 3
  • 0
«Челси» сыграет с «Халл Сити» 22 января в рамках 22 тура АПЛ
  • 11:49
  • 10
  • 0
Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища»
  • 12:25
  • 0
  • 0
Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин
  • 12:12
  • 0
  • 0
Под Мурманском лавина сошла на группу туристов
  • 12:12
  • 0
  • 0
В Красноярске таксист посоветовал полным людям заказывать два авто
  • 11:59
  • 3
  • 0
Китайская компания BYD собирается выйти на автомобильный рынок США
  • 11:59
  • 3
  • 0
«Челси» сыграет с «Халл Сити» 22 января в рамках 22 тура АПЛ
  • 11:49
  • 10
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров