Новости мира 20.01.17: Инаугурация Дональд Трамп, видео и подробности торжества

Сегодня 20-го января в 12.00 по местному времени пройдёт инаугурация 45 президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. За прямой трансляцией мероприятия могут наблюдать все желающие на каналах: NBC, CBS, C-SPAN, а также Sky News. В России церемонию в прямом эфире можно будет увидеть на телеканалах RT и «Россия 24».Отмечается, что полномочия предыдущего главы Вашингтона Барака Обамы ещё действуют и окончательно завершатся в 20.00 по московскому времени.Напомним, что выборы в президенты США состоялись 8 ноября прошлого года. Помимо Трампа, вторым кандидатом на пост главы государства была Хилари Клинтон, являющаяся членом Демократической партии.20 января - традиционная дата, которая в Америке используется для подобных мероприятий. Церемония вступления в должность пройдёт в Вашингтоне - столице США. Ещё в 1981 году установилась традиция проводить данные мероприятия в Капитолии, местопребывании конгресса США.Отмечается, что процесс инаугурации имеет ряд определённых правил, которых необходимо придерживаться. Так, порядок проведения мероприятия требует следующих действий:1. Новоизбранный президент и его заместитель вместе со своими жёнами встречаются в Белом доме для совместного чаепития.2. Первые лица страны садятся в кортеж и едут к Капитолию.3. Вице-президент принимает присягу.4. Новоизбранный президент официально приступает к своим обязанностям, произнося торжественную речь.5. Новый глава государства возвращается в Белый дом.6. Заместитель президента садится в вертолёт и улетает на военную авиабазу Эндрюс.7. У Белого дома проходит военный парад.8. Завершение мероприятия вечерним приёмом.

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