Дональд и Мелания Трамп танец на инаугурации: Видео о первом танце президента США

Вечером на балу новоизбранный президент и его супруга станцевали первый танец. 45-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп со своей супругой Меланией, теперь уже первой леди, станцевали первый танец в новом статусе.Пара вышла, держась под руки. Первая леди была в красивом длинном платье цвета слоновой кости и открытыми плечами. Мелания сразу заслужила аплодисменты восторженной публики, потому что сделала правильный выбор платья для бальной церемонии. Стоит отметить, что это было главной интригой вечера: какое платье будет на Мелании?Трамп перед началом светского мероприятия выступил с коротенькой речью и снова дал обещание, что сделаем Америку великой державой, возродит её былую славу. Затем повернулся к супруге и по-джентельменски пригласил на танец.Танец был исполнен под культовую музыкальную композицию американцев «May May» Фрэнка Синатры. Пара Дональда Трампа и Мелании начали бал первыми, затем к ним присоединились вице-президент с женой, а после и дети президента со своими партнёрами.Стоит сказать, что Трамп уже побывал в Овальном кабинете Белого дома и собирается устроить ещё один бал для военнослужащих США. По некоторой информации президент в общении с военными отойдёт от традиционной программы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172910-news.html