СБУ обвинила российские спецслужбы в покушении на украинского депутата

О покушении проинформировал глава СБУ Василий Грицак, при этом он отказался называть имя спасенного депутата. Проходила операция в Киеве и после успешного ее исхода о произошедшем было доложено Петру Порошенко. По словам ведомства инициатором нападения на депутата Верховной рады стал уроженец России, занимающий место в спецслужбах страны, и сейчас он находится в Белгороде. При этом исполнители покушения, двое граждан Украины, были арестованы, у них в прошлом имелась судимость.Избегая имени депутата Грицак отметил, что планировалось нападение с применением самодельного взрывного устройства. Однако сейчас злоумышленники нейтрализованы, а самому политическом деятелю ничего не угрожает, хотя опасения за его жизнь сохраняются. Связано покушение, уточняют в СБУ, с деятельностью политика.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172813-news.html