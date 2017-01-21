СБУ обвинила российские спецслужбы в покушении на украинского депутата

Службе безопасности Украины удалось в Киеве предотвратить покушение на одного из депутатов, являющегося членом Верховной рады. По словам ведомства, к нападению на политика причастны российские спецслужбы.
О покушении проинформировал глава СБУ Василий Грицак, при этом он отказался называть имя спасенного депутата. Проходила операция в Киеве и после успешного ее исхода о произошедшем было доложено Петру Порошенко. По словам ведомства инициатором нападения на депутата Верховной рады стал уроженец России, занимающий место в спецслужбах страны, и сейчас он находится в Белгороде. При этом исполнители покушения, двое граждан Украины, были арестованы, у них в прошлом имелась судимость. Избегая имени депутата Грицак отметил, что планировалось нападение с применением самодельного взрывного устройства. Однако сейчас злоумышленники нейтрализованы, а самому политическом деятелю ничего не угрожает, хотя опасения за его жизнь сохраняются. Связано покушение, уточняют в СБУ, с деятельностью политика.
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