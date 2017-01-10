10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца

Вчерашняя инаугурация Дональда Трампа не обошлась без ближайших родственников президента: жены Мелании, детей, в том числе и сына Бэррона Трампа, и даже внуков. Мелания Трамп отныне официально носит статус Первой леди США, а к членам семьи Дональда Трампа теперь, несомненно, повышенное внимание общественности.
Американский лидер ранее рассказал, что его семья останется жить в Нью-Йорке, несмотря на то, что сам он теперь обоснуется в Вашингтоне. По крайней мере, члены его семьи останутся в Нью-Йорке на некоторое время. В частности, пока не закончится учебный год. Бэррон Трамп будет посещать занятия, а после окончания учебного года вместе с мамой переедет в Вашингтон.
Примечательным моментом с участием десятилетнего Бэррона Трампа завершилась вчерашняя церемония инаугурации. Репортеры с места событий обратили внимание на немного странное поведение мальчика. На ролике, который был опубликован одним из российских интернет-изданий, видно, что ребенок стоит один, не обращая внимания на других присутствующих на церемонии людей, раскачивается из стороны в сторону, подозрительно смотрит по сторонам.
Ранее некоторые СМИ и блогеры уже предполагали, что мальчик может быть болен. Подозрения дошли вплоть до того, что Бэррона назвали аутистом. Правда, достоверных подтверждений этому пока нет.
gazeta.kg
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