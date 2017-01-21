Обама рассказал, что уже ностальгирует по работе президентом США. Информацию предоставили СМИ.
В эту пятницу произошла инаугурация нового главы Штатов – Трампа. Обама уже освободил кабинет. Когда представители прессы спросили экс-президента, скучает ли он по своему месту, тот ответил, что скучает. Последние слова, с которыми обратился бывший глава Штатов к американцам, стало обычное спасибо. В Вашингтоне произошла инаугурация Трампа. Народ был поделен на два лагеря – кто за, и кто против новоиспечённого президента. Проходили акции, протесты. Видеоролик торжества уже можно посмотреть в Сети. Сам Трамп рассказал, что именно с помощью его аккаунтов в социальных сетях, он сможет опровергать лживую информацию в новостных порталах.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172611-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.