Обама рассказал, что уже ностальгирует по работе президентом США‍

В эту пятницу произошла инаугурация нового главы Штатов – Трампа. Обама уже освободил кабинет. Когда представители прессы спросили экс-президента, скучает ли он по своему месту, тот ответил, что скучает. Последние слова, с которыми обратился бывший глава Штатов к американцам, стало обычное спасибо.В Вашингтоне произошла инаугурация Трампа. Народ был поделен на два лагеря – кто за, и кто против новоиспечённого президента. Проходили акции, протесты. Видеоролик торжества уже можно посмотреть в Сети. Сам Трамп рассказал, что именно с помощью его аккаунтов в социальных сетях, он сможет опровергать лживую информацию в новостных порталах.

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