Новости России и мира сегодня, 21.01.2017: обзор главных событий, свежие новости России и мира на сегодня, 21 января

Актуальные и самые последние новости России и мира на сегодняшний день, 21 января, информируют о следующей череде событий: Дональд Трамп присягнул верности Америки сразу на двух Библиях. Стало известно, почему Петр Порошенко отказался от своей кондитерской фабрики в Липецке. Массовые акции протеста в Вашингтоне привели к задержанию сотен участников.Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США.Знаменательный для истории Америки день Дональд Трамп начал с посещения церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Присутствие на богослужении - традиционная часть инаугурации. После этого Трамп с будущей первой леди приехали с визитом вежливости в Белый дом, где их встретили уходящий президент Барак Обама с супругой. Меланья Трамп, одетая в шикарное голубое платье, вручила Мишель Обаме подарок. Судя по цвету коробки, это может быть что-то от Tiffany, предположили местные журналисты.Для супруги Барака Обамы этот жест стал неожиданностью и пока еще действующему президенту пришлось даже ненадолго покинуть гостей, чтобы отнести подарок внутрь резиденции. Репортеры CNN, которые вели трансляцию с лужайки у Белого дома, сравнили Меланью Трамп с Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 60-х годов ХХ века.После визита к уходящему президенту Трамп, его супруга и чета вице-президента Майкла Пенса направились на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, для принятия присяги. Первым, положа руку на Библию, присягу принес вице-президент. А Дональд Трамп принес присягу сразу на двух Библиях: подаренной ему матерью в честь окончания воскресной школы и принадлежавшей 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Небольшой дождь, накрапывающий в Вашингтоне немного смазал яркость происходящего, которую Трамп раскрасил новыми красками своей инаугурационной речью.Кинув камень в огород своих предшественников, 45-й президент США сказал, что 20 января 2017 года запомнится как день, когда страной начали управлять люди. "Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу", - декларировал Трамп с трибуны у Капитолия.Новый президент США также пообещал своему народу, что теперь многое, если не все, будет зависеть от граждан Америки. "Сегодня мы не только передаем власть от одного президента другому, мы возвращаем власть народу. Будет новый принцип руководства страной: все решения будут служить американскому народу", - сказал Дональд Трамп.Не обошел он и тему терроризма, пообещав стереть это явление с лица земли за годы своего президентства. "Когда Америка едина, ее не остановить!" - уверенно сказал Трамп и заверил, что Штаты будут стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы. "Мы сделаем Америку снова великой!" - поставил точку в своем выступлении президент. Завершилась церемония исполнением гимна США The Star-Spangled Banner ("Знамя, усыпанное звездами").За несколько часов до инаугурации Трампа уходящий президент Барак Обама по традиции оставил в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете записку своему сменщику. Текст послания не раскрывается и вряд ли новый хозяин американской администрации его обнародует - это глубоко личные отношения двух политиков. Покидая Белый дом, Обама подчеркнул, что будет скучать по нему. На своей страничке в Twitter он поблагодарил американцев и назвал служение народу большой честью.Эксперты полагают, что президент Украины Петр Порошенко, закрывший в Липецке филиал своей кондитерской корпорации Roshen, примирился с потерей рынка России и Средней Азии. Политические аргументы в решении закрытия завода перевесили бизнес-необходимость.Политический эксперт Андрей Золотарев считает, что Порошенко вывел свой шоколадный актив с российского рынка в преддверии выборов в Раду. Ведь фабрика в Липецке вместе с миллионными дивидендами принесла лидеру Украины и "ушат критики", крайне нежелательный для него сейчас, в период предвыборной кампании.Кроме того, Порошенко не хочет, чтобы ему регулярно напоминали о Липецке и о том, что он платит налоги в российский бюджет. "Для бизнеса он был ему необходим, но политические соображения перевесили", - уточнил Золотарев.Согласен с политологом и экономист Александр Охрименко. Козырная карта Порошенко на данный момент - разжигание ненависти к России, несмотря на то, что фабрика в Липецке давала ему возможность удерживать позиции не только на рынке в России, но и в Средней Азии. "Теперь всерьез пошла подготовка к перевыборам Рады, и Порошенко также начал подготовку. Очевидно, он будет играть на антироссийских настроениях и поможет своей партии", - полагает экономист.Стала известна дата окончательного увольнения работников с липецкой фабрики - 31 июля 2017 года. Сокращенные после ее закрытия россияне получат по 60 тысяч рублей.В апреле будут сокращены врач, гардеробщик, кастелянша, грузчик, сортировщики, подсобные рабочие, операторы. В мае под сокращение попадут водители и водители-погрузчики, инженеры, лаборанты, контролеры, мастера-технологи, начальники смен, операторы-технологи. Последними уволятся начальники отделов и бухгалтеры - в сентябре.Губернатор Липецкой области Олег Королев заверил, что все уволенные сотрудники закрытой кондитерской фабрики Roshen будут трудоустроены. "Не такая уж большая у нее доля. Всего там работало 1800 человек, сейчас там осталось работать 700 человек... Устроим всех. Ничего страшного. Завод и фабрика остаются на месте, утрясется все это потихоньку. Как утрясется - не мне судить, это решать ему самому, Порошенко, разбираться со своей болячкой. Переживем", - заявил губернатор.Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском форуме в 2016 году назвал Петра Порошенко "крупным инвестором в экономику России". "Фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль", - поведал тогда глава государства.Несколько часов назад стало известно о том, что в Вашингтоне сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 271 человека, которые в пятницу вышли на акции протеста в связи с инаугурацией нового 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника управления полиции Вашиннгтона Питер Ньюшэм.Он сообщил, что в результате столкновений стражей порядка с протестантами, которые применяли насилие, с травмами различной степени тяжести в больнице оказались шесть сотрудников полиции.Отдельно уточняется, что трое стражей порядка получили травмы головы из-за попадания в них различных предметов.Кроме того Ньюшэм отметил, что в общей сложности им удалось арестовать 217 человек.Сегодня, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, в ходе которой он официально вступил в должность.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172584-news.html