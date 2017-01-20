Дональд Трамп пообещал вернуть США утраченное величие

, - заявил Трамп.Соответственно, таким ходом Дональд Трамп фактически повторно озвучил лозунг, который прозвучал в рамках его предвыборной кампании. В тот раз он проходил на плакатах под формулировкой: «Снова сделаем Америку великой».

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