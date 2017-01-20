Дональд Трамп пообещал вернуть США утраченное величие

Дональд Трамп, новый президент США, в собственной речи дал обещание вернуть государству утраченное величие. Новый глава страны сделал такое заявление на инаугурационном выступлении в Вашингтоне.
«Вместе мы сможем сделать Америку опять богатой, сильной, безопасной, гордой страной. Да, мы вместе вернем США величие. Благослови вас Всевышний. Благослови он всю Америку», - заявил Трамп.
Соответственно, таким ходом Дональд Трамп фактически повторно озвучил лозунг, который прозвучал в рамках его предвыборной кампании. В тот раз он проходил на плакатах под формулировкой: «Снова сделаем Америку великой».
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