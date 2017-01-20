Авторизация
 
  • 10:09 – В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли 
  • 10:09 – Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы 
  • 10:08 – В Брянске Toyota сбила пьяную девушку 
  • 10:08 – Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов 


Дональд Трамп пообещал вернуть США утраченное величие

Дональд Трамп, новый президент США, в собственной речи дал обещание вернуть государству утраченное величие. Новый глава страны сделал такое заявление на инаугурационном выступлении в Вашингтоне.

Дональд Трамп пообещал вернуть США утраченное величие

«Вместе мы сможем сделать Америку опять богатой, сильной, безопасной, гордой страной. Да, мы вместе вернем США величие. Благослови вас Всевышний. Благослови он всю Америку», - заявил Трамп.

Соответственно, таким ходом Дональд Трамп фактически повторно озвучил лозунг, который прозвучал в рамках его предвыборной кампании. В тот раз он проходил на плакатах под формулировкой: «Снова сделаем Америку великой».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172505-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 115
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 434
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 428
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 200
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 181
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 179
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 056
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 024
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров