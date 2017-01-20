Инаугурация Трампа онлайн: Аккаунт президента США в Twitter сменил аватар

Стоит отметить, что утром 20 января Трамп, который является активным пользователем Сети, опубликовал в своем аккаунте пост. Он позвал своих единомышленников на инаугурацию и поблагодарил всех за помощь.«Сегодня все начнется. Увидимся с вами на инаугурации в 11:00. Работа начинается – движение продолжается», - написал политик.Напомним, ранее Трамп заявил, что не будет использовать аккаунт президента США и продолжит публиковать посты на личной странице.

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