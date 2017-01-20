Инаугурация Трампа онлайн: Аккаунт президента США в Twitter сменил аватар

Аккаунт президента США в Twitter сменил фотографию профиля (аватар) на снимок Дональда Трампа, сразу после принятия им присяги. Все записи, сделанные Обамой, были удалены.
Стоит отметить, что утром 20 января Трамп, который является активным пользователем Сети, опубликовал в своем аккаунте пост. Он позвал своих единомышленников на инаугурацию и поблагодарил всех за помощь.
«Сегодня все начнется. Увидимся с вами на инаугурации в 11:00. Работа начинается – движение продолжается», - написал политик.
Напомним, ранее Трамп заявил, что не будет использовать аккаунт президента США и продолжит публиковать посты на личной странице.
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