Президент США Трамп обещал не навязывать американский образ жизни иным странам

«Сегодня мы не намереваемся как-либо навязывать привычный для нас образ жизни остальным. Мы станем примером, а не принудительным шаблоном. Мы станем освещать путь тем, кто пойдет за нами», - отметил Трамп.Президент США пообещал руководить государством, основываясь на интересах собственной державы и смотреть прямиком в будущее. Он выделил, что ранее велась защита границ иных государств, пока свои собственные территории от этого страдали. В дальнейшей работе Трамп намерен укреплять заключенные альянсы, а также создавать новые для объединения цивилизованного мира для противостояния исламскому терроризму.Во время инаугурационного выступления президент США выделил, что на первом месте станет размещать исключительно интересы американцев. По его заверениям, граждане скоро снова смогут гордиться своим государством. Помимо прочего, Трамп дал обещание вернуть всем американцам работу, после чего восстановить страну их трудом. Также в планах нового президента обновить инфраструктуру, промышленность и внедрить новые технологии, реформировать армию.

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