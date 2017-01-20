В США началась инаугурация Дональда Трампа (видео)

Несколько минут назад в США, а именно в Вашингтоне, началась церемония инаугурации Дональда Трампа, который станет новым президентом США. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию этого масштабного события.Непосредственно торжественная процессия к Капитолию стартует в 19:30 по московскому времени. Стоя перед ним новый американский президент произнесет слова клятвы. Ранее Трамп посетил традиционную для президентов церковную службу, а также провел встречу со своим предшественником - Бараком Обамой.Сама инаугурация будет продолжаться примерно тридцать минут, а именно с 20:00 до 20:30 по московскому времени.

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