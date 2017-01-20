Инаугурация Трампа: время по Москве, во сколько начнется, где смотреть видео онлайн прямую трансляцию, кто будет от России

Внимание мировой общественности сегодня, 20 января, приковано к Вашингтону, где через несколько часов начнется инаугурация 45-го президента США миллиардера Дональда Трампа. Он произнесет слова присяги на западной лужайке Капитолия, где уже сейчас находится много людей.Инаугурация американских президентов всегда проходит 20 января, ее начало - 12.00 по восточному североамериканскому времени, продолжительность - полчаса. Инаугурация Дональда Трампа пройдет в пятницу, 20 января 2017 года, с 20.00 до 20.30 по московскому времени.В инаугурации президента США принимают участие члены Конгресса, судьи Верховного суда, дипломаты, политики, общественные деятели, артисты и т.д. Также на церемонии присутствуют бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер с супругами. Бывший президент США 92-летний Джордж Буш-старший пропустит церемонию по состоянию здоровья.Что касается других приглашенных, то их точный список неизвестен. Главы государств на эту церемонию, как правило, не приезжают. Так Россию будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк.По словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин не планирует смотреть трансляцию инаугурации Трампа.Такое масштабное событие должно пройти без проблем: именно поэтому в Вашингтоне организованы крайне серьезные меры безопасности. Автомобильное движение будет перекрыто на сотне улиц, также введены ограничения на полеты в районе американской столицы. В охране церемонии будут задействованы порядка 28 тысяч сотрудников полиции, Секретной службы и разных других правоохранительных структур.‬ Все эти меры - как на случай пробуждения террористов, так и активных протестов, направленных против ряда неоднозначных высказываний Трампа. Десятки самых разных групп общества всерьез намерены сорвать церемонию.Транслировать церемонию намерены многие американские телеканалы, включая NBC, CBS и C-SPAN. На YouTube ее покажет канал Right Side Broadcasting. Онлайн-трансляцию организует и британский Sky News. Телеканал USA Today также анонсировал 360-градусную трансляцию (3D-видео) на своем YouTube-канале. В России прямые включения с церемонии инаугурации Трампа будут доступны на телеканале "Россия 24".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172387-news.html