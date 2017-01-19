Новости Сирии сегодня, 19.01.2017: ситуация в Алеппо и Пальмире сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 19 января

Самые последние новости из Сирии на сегодняшний день указывают на продолжающиеся боевые действия, интенсивность которых в целом снизилась за последнее время. В этом отношении огромную роль играет перемирие. Каждый день к нему присоединяются все новые населенные пункты, что вселяет определенную надежду на полное прекращение войны в этой стране.Сирийская армия выбила боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») из одного из их важнейшего оплота - деревни Ифра в провинции Дамаск. По информации газеты «Аль-Ватан», сейчас саперы разминируют самодельные взрывные устройства, военные прочесывают близлежащие районы в поисках оставшихся экстремистов.Последние данные говорят о том, что действующие на этом участке фронта боевики оказывают армии Сирии ожесточенное сопротивление. Операция по освобождению Айн-эль-Фиджи продолжается по сей день.Одна из крупнейших по численности исламистских группировок в Сирии "Ахрар аш-Шам" отказалась от участия в переговорах в Астане, начало которых намечено на 23 января 2017 г. Представители группировки не прибудут в столицу Казахстана из-за того, что по их мнению объявленный 30 декабря 2016 г. режим прекращения огня не действует."Отсутствие реализации соглашения о прекращении огня" названо главной причиной отказа "Ахрар аш-Шам". Главным направлением, где правительственные войска нарушают договоренности боевики называют район Вади Барада под Дамаском. Сирийское командование отмечает, что в данном регионе присутствуют боевики террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (запрещена в России) и отвергает все обвинения в нарушении перемирия.Приглашение "Ахрар аш-Шам" на переговоры в Астану было сделано из желания наибольшей представительности т.н. "оппозиционных" вооруженных формирований. На деле эта радикальная исламистская группировка исповедует ваххабизм и поддерживает постоянные контакты с террористами "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывш. "Джебхат ан-Нусра"). Фактически "Ахрар аш-Шам" никогда не были т.н. "умеренной оппозицией", сами являются террористами и используют террористические методы ведения войны.Участники вооруженного конфликта в Сирии в целом соблюдают условия перемирия, которое было достигнуто в конце прошлого года благодаря политическим усилиям России и Турции. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на пресс-конференции.«Режим прекращения боевых действий, введенный с 30 декабря 2016 года в целом соблюдается на всей территории Сирии», - поведала она.По словам Захавровой, боевики из запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джабхат ан-Нусра» не оставляют попыток сорвать режим прекращения огня. Представитель российского МИД выразила надежду на то, что международная встреча по Сирии, которая состоится в Астане 23 января, будет способствовать консолидации режима прекращения боевых действий в арабской республике.Россия пригласила США на переговорную площадку по урегулированию кризиса в Сирии, которая состоится в Астане, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лаврова попросили рассказать об условиях, при которых Москва может пригласить представителей Вашингтона на переговорную площадку по Сирии в Астане. Ответ российского министра оказался неожиданным.«Уже пригласили», - обратил внимание глава внешнеполитического ведомства России.В среду на пресс-брифинге представитель Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант С.Ф. Рудской сообщил о проведении "первой совместной воздушной операции" с Турцией в районе города Аль-Баб на северо-востоке сирийской провинции Алеппо. По его словам ВКС России и ВВС Турции наносят скоординированные удары по "группировке ИГИЛ"."Сегодня ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются 9 ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один Су-34, а также 8 самолетов ВВС Турции - четыре F-16 и четыре F-4. Всего поражается 36 целей. Хочу подчеркнуть, что все они были согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран.В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки. Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок", - говорится в заявлении Рудского.На самом деле сообщение представителя Генштаба о нанесении совместных с Турцией ударах по терр. группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) просто констатирует то, что происходит уже на протяжении минимум двух недель с самого начала 2017 года.Пентагон официально подтвердил причастность военно-воздушных сил США к авиаудару, нанесенном по силам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Центрального командования США Майкл Мейер.«Я могу подтвердить сведения о том, что мы проводили миссию против террористических формирований во вторник. Мы продолжаем анализировать результаты нанесенного авиаудара», - рассказал официальный представитель Пентагона.Ранее в местных новостных источниках распространилась информация о том, что в провинции Идлиб погиб один из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) по имени Абу Ибрагим Аль-Туниси. Предположительно, удар с воздуха был нанесен боевым беспилотником США около населенного пункта Акраба.Аль-Туниси был одним из наиболее влиятельных полевых командиров группировки «Фронт ан-Нусра».Подразделения вооруженных сил Сирии отбили нападение боевиков «Исламского государства» в районе, расположенном к югу от имеющей важное стратегическое значение авиабазы «Кувейрис», которая расположена в восточной части провинции Алеппо. Силы террористов понесли значительные потери.Террористы ИГИЛ попытались совершить нападение на Академию военно-воздушных сил Сирии, расположенную к югу от «Кувейриса». Силы террористов наступали с направления между городами Аль-Махдум и Дейр-Хафер, расположенными неподалеку от Академии ВВС.Встретив упорное сопротивление сирийских войск, террористы потеряли не менее десяти боевых машин - «техничек» - и значительное количество живой силы.В ответ на действия террористов сирийская авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) в городах Эль-Баб, Дейр-Хафер и деревне Аль-Амам.Напомним, ранее по целям террористов в Эль-Бабе нанесли удары ВКС РФ и ВВС Турции.Правительственные войска Сирии продолжают наступление в направлении Пальмиры и теснят боевиков ИГИЛ.Ключевой перекресток Джихар, названный по ближайшему газовому месторождению, неоднократно переходил из рук в руки. Сирийской Арабской Армии вновь удалось захватить стратегически важный объект и продвинуться примерно на 10 километров в восточном направлении.В настоящее время войска значительно углубились за оборонительные рубежи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), получая подкрепления с аэродрома Т-4, и ведут массированный артиллерийский обстрел. Поддержку САА оказывают ВКС РФ.

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