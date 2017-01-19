Новороссия сегодня, 19 января 2017: новости последних часов, ситуация в ДНР и ЛНР на сегодня, 19.01.2017, новости Донецка сегодня, 19 января, сводки ополчения Новороссии

Украинские силовики стягивают в Донбасс дополнительную ударную военную технику, о чем свидетельствуют данные разведки Луганской и Донецкой народных республик. В этой связи совершенно нельзя говорить о соблюдении минских договоренностей. Что будет дальше - сказать невероятно тяжело, потому что действия со стороны Киева невозможно предсказать.По данным разведки Народной милиции ЛНР, украинские силовики в нарушение минских договоренностей продолжают перегруппировку около линии соприкосновения противоборствующих сил в Донбассе. Так, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко, вблизи линии соприкосновения замечены украинские танки и ракетные системы залпового огня «Град».«Украинская хунта по-прежнему рассчитывает на силовой захват наших территорий. Пользуясь мнимым затишьем, командование вооруженных сил Украины проводит перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения», - объявил Марочко в ходе брифинга.По его словам, разведке удалось заметить прибытие четырех танков в район контролируемого украинскими войскам населенного пункта Попасная. Замаскированные системы «Грады» были выведены силовиками в район населенного пункта Мироновка.Кроме того, отметил Марочко, в Донбассе ожидают прибытия американских и канадских инструкторов, которые будут проводить переобучение украинских войск после серьезного поражения под Дебальцево.В одном из самых пострадавших от обстрелов украинскими силовиками районов Донецка впервые с момента боевых действий пройдет народное гулянье, приуроченное к дню Крещения Господня.Сегодня глава райадминистрации Петровского района Донецка Максим Жуковский заявил, что в этом районе столицы ДНР впервые с момента боевых действий пройдут массовые гуляния. «Раньше мы не организовывали таких праздников из-за сильных боевых действий во избежание случайных жертв. Сейчас ситуация немного улучшилась, напряжение спало, и мы решили организовать такие мероприятия», - высказался донецкий чиновник.По его словам, благодаря «хрупкому перемирию» районные власти организовали торжество. Жители Петровского района Донецка смогут посетить развлекательные мероприятия, отведать блюда полевой кухни, приобрести товары на крещенской ярмарке.Обзор военных действий в Донбассе: сводки ополчения Новороссии сегодня, 19.01.2017Украинские силовики с вечера обстреляли село Спартак и поселок Крутая Балка Ясиноватского района, Зайцево под Головкой, а также территорию бывшего донецкого аэропорта. Об этом рассказал источник в силовых ведомствах ДНР.«Накануне вечером и ночью украинские силовики обстреляли из минометов Спартак, Крутую Балку, Зайцево и территорию донецкого аэропорта», - сказал источник.Он добавил, что при обстрелах территории Республики украинские силовики использовали также БМП, гранатометы и стрелковое оружие.В последние время на рубеже ДНР участились обстрелы. Правый сектор, запрещенная организация в РФ, открывает огонь из 82 и 120 мин по прифронтовым территориям Республики. Об этом рассказал военнослужащий Донецкой Народной Республики с позывным «Ванек»."Находимся мы на Авдеевской промзоне. Здесь стоят «Правый сектор» (Правый сектор, запрещено в РФ - прим. ред.). Работают снайпера и день, и ночь. Кроют 82 и 120 минами. Стреляют в дневное время, но в основном вечером. Недавно прилетала несколько метров от нашей позиции 120 мина», - сказал он.Представители Народной милиции Луганска заявили о новых небоевых потерях украинской армии в Донбассе: несколько солдат ВСУ пострадали в результате серьезного ДТП с участием грузовика. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.«Продолжает поступать информация о небоевых потерях вооруженных сил Украины, - заявил Марочко, отметив, что эти потери украинские силовики скрывают от собственного командования. - В 24-й бригаде вооруженных сил Украины водитель грузового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб и восемь получили травмы различной степени тяжести».Напомним, ранее стало известно гибели рядового ВСУ в результате ссоры - из-за взрыва гранаты один украинский военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения.

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