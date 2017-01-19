Авторизация
 
  • 01:37 – У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет 
  • 01:37 – Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017 
  • 01:36 – UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT 
  • 01:12 – Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit 


Новости России и мира сегодня, 19 января 2017: обзор свежих событий дня

Новости России и мира сегодня, 19 января 2017: обзор свежих событий дня
Обзор свежих событий сегодняшнего дня, 19 января 2017 года, свидетельствуют о множестве новостных моментов, среди которых можно выделить следующие: Джон Маккейн посоветовал Дональду Трампу не смягчать санкции против России. Вячеслав Володин предложил ЕС показать ужасы войны в Сирии. Стала известна новая политика Китая в отношении России.

Новости России и мира сегодня, 19.01.2017: Маккейн советует Трампу не смягчать санкции

Сенатор Джон Маккейн дал совет избранному президенту США Дональду Трампу о том, как стоит выстраивать отношения с Россией. Об этом республиканец заявил Fox News.

Маккейн посоветовал Трампу не смягчать санкции против России. Республиканец уверен, что Америка не должна "вознаграждать за дурное поведение". Также он призвал Трампа вернуться к принципу "мир посредством силы", который пропагандировал президент США Рональд Рейган.

Сенатор абсолютно уверен в том, что США должны стать сильнее, а затем "разобраться" с Россией. Другого пути решения назревших проблем он не видит.

Также ранее Джон Маккейн сделал заявление относительно отношений между США и Россией, обвинив режим президента РФ Владимира Путина в продолжении уничтожения сирийцев. Сенатор заявил, что попытка Обамы улучшить отношения с Россией завершились вторжением Путина в Украину и военной интервенцией на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Дональду Трампу всячески пытаются помешать вступить в должность, пытаясь организовать против него своего рода американский Майдан.

Свежие новости России и мира сегодня, 19 января: ЕС предложено показать ужасы сирийской войны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европы, ПАСЕ и парламентариям европейских стран.

"Мы примем решение, обратимся ко всем парламентам европейских государств, в Совет Европы, в ПАСЕ, чтобы посмотрели эту выставку наши коллеги, депутаты парламентов других стран и увидели, что происходит в Сирии", - поведал председатель Госдумы. Кроме того, Володин выступил со словами благодарности авторам выставки, отметив их мужество и профессионализм.

Выставка журналистов МИА "Россия сегодня" и ВГТРК "Сирия. Фотохроники войны" открылась в стенах нижней палаты парламента в среду, 18 января. На ней представлены документальные кадры, сделанные российскими военными корреспондентами в арабской республике в 2015-2016 годах. Военный конфликт на представленных материалах показан через разрушенные войной жизни простых людей. Кроме того, на выставке собраны документальные кадры о работе российских летчиков на авиабазе Хмеймим.

Ранее Вячеслав Володин предостерег Совет Европы от давления на Россию из-за законопроекта о декриминализации побоев. "Когда между первым и вторым чтением начинается такое давление по вопросу, который относится исключительно к национальному законодательству, к праву депутатов, это давление, и оно недопустимо", - добавил спикер Госдумы.

Последние новости России и мира сегодня, 19.01.2017: новая политика Китая в отношении РФ

Китай будет строить новый режим отношений с США, а также всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем и председателем Генеральной ассамблеи ООН Питером Томпсоном в женевском Дворце наций 18 января заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, для которых характерны общая стабильность и сбалансированный рост.

Говоря об отношениях с Россией, Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР намерен поддерживать с РФ всеобъемлющее "стратегическое партнерство и координацию".

С США Китай "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой займётся партнерством для роста и реформ, с государствами БРИКС - во имя единства и сотрудничества, уточнил председатель КНР.

"Мультилатерализм - это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию", - резюмировал глава КНР, и заверил собеседников в том, что его страна "будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины"

Китайский лидер также отметил, что он выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире. "Ядерные вооружения должны быть полностью запрещены и уничтожены", - подчеркнул Си Цзиньпин.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171843-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.0362
-0.37%
1.1709
-0.29%
0.2100
-0.14%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 002
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 365
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 350
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 168
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 166
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 157
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 008
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 993
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров