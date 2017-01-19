Новости России и мира сегодня, 19 января 2017: обзор свежих событий дня

Обзор свежих событий сегодняшнего дня, 19 января 2017 года, свидетельствуют о множестве новостных моментов, среди которых можно выделить следующие: Джон Маккейн посоветовал Дональду Трампу не смягчать санкции против России. Вячеслав Володин предложил ЕС показать ужасы войны в Сирии. Стала известна новая политика Китая в отношении России.Сенатор Джон Маккейн дал совет избранному президенту США Дональду Трампу о том, как стоит выстраивать отношения с Россией. Об этом республиканец заявил Fox News.Маккейн посоветовал Трампу не смягчать санкции против России. Республиканец уверен, что Америка не должна "вознаграждать за дурное поведение". Также он призвал Трампа вернуться к принципу "мир посредством силы", который пропагандировал президент США Рональд Рейган.Сенатор абсолютно уверен в том, что США должны стать сильнее, а затем "разобраться" с Россией. Другого пути решения назревших проблем он не видит.Также ранее Джон Маккейн сделал заявление относительно отношений между США и Россией, обвинив режим президента РФ Владимира Путина в продолжении уничтожения сирийцев. Сенатор заявил, что попытка Обамы улучшить отношения с Россией завершились вторжением Путина в Украину и военной интервенцией на Ближнем Востоке.В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Дональду Трампу всячески пытаются помешать вступить в должность, пытаясь организовать против него своего рода американский Майдан.Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европы, ПАСЕ и парламентариям европейских стран."Мы примем решение, обратимся ко всем парламентам европейских государств, в Совет Европы, в ПАСЕ, чтобы посмотрели эту выставку наши коллеги, депутаты парламентов других стран и увидели, что происходит в Сирии", - поведал председатель Госдумы. Кроме того, Володин выступил со словами благодарности авторам выставки, отметив их мужество и профессионализм.Выставка журналистов МИА "Россия сегодня" и ВГТРК "Сирия. Фотохроники войны" открылась в стенах нижней палаты парламента в среду, 18 января. На ней представлены документальные кадры, сделанные российскими военными корреспондентами в арабской республике в 2015-2016 годах. Военный конфликт на представленных материалах показан через разрушенные войной жизни простых людей. Кроме того, на выставке собраны документальные кадры о работе российских летчиков на авиабазе Хмеймим.Ранее Вячеслав Володин предостерег Совет Европы от давления на Россию из-за законопроекта о декриминализации побоев. "Когда между первым и вторым чтением начинается такое давление по вопросу, который относится исключительно к национальному законодательству, к праву депутатов, это давление, и оно недопустимо", - добавил спикер Госдумы.Китай будет строить новый режим отношений с США, а также всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем и председателем Генеральной ассамблеи ООН Питером Томпсоном в женевском Дворце наций 18 января заявил председатель КНР Си Цзиньпин.По его словам, Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, для которых характерны общая стабильность и сбалансированный рост.Говоря об отношениях с Россией, Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР намерен поддерживать с РФ всеобъемлющее "стратегическое партнерство и координацию".С США Китай "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой займётся партнерством для роста и реформ, с государствами БРИКС - во имя единства и сотрудничества, уточнил председатель КНР."Мультилатерализм - это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию", - резюмировал глава КНР, и заверил собеседников в том, что его страна "будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины"Китайский лидер также отметил, что он выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире. "Ядерные вооружения должны быть полностью запрещены и уничтожены", - подчеркнул Си Цзиньпин.

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