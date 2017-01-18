Свежие новости России и мира сегодня, 18.01.2017: обзор последних событий дня

В России и мире происходит огромное количество событий. Среди них на сегодняшний день, 18 января 2017 года, можно выделить следующие новостные моменты: слова Владимира Путина о заказчиках компромата на Дональда Трампа вызвали переполох в Белом доме. Пока еще действующий президент США Барак Обама оставил без внимания отказ РФ выслать американских дипломатов.Заявление российского президента Владимира Путина по поводу якобы имеющегося в распоряжении РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Как поведал официальный представитель ведомства Джош Эрнест, слова Путина о том, что авторы доклада о Трампе "хуже, чем проститутки", являются интересной метафорой.В США прошел последний при работе администрации 44-го президента США Барака Обамы брифинг Белого дома. Продлился он более двух часов, однако в центре обсуждения оказались не итоги работы американского лидера или внутренние проблемы страны, а Россия и ее президент Владимир Путин.Большой интерес у западной прессы вызвали слова российского лидера о заказчиках доклада о якобы имеющимся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа. Они, по определению Владимира Путина, "хуже чем проститутки". Отвечая на просьбу прокомментировать это заявление, пресс-секретарь главы американской администрации Джош Эрнест сказал : "Он выбрал интересную метафору".После этого официальный представитель Белого дома выступил со словами защиты в адрес американских спецслужб. "Сотрудники разведывательных служб США являются патриотами. Они эксперты в этой области", - заметил Эрнест. "Это не первый раз, когда разведсообщество делает неудобные для России заявления", - добавил он.Затем Эрнест заметил, что по вопросу о якобы вмешательстве России в выборы американского президента существует две точки зрения. С одной стороны выступают американские разведчики, СМИ и большая часть политиков страны. С другой - WikiLeaks и русские.Отметим, несмотря на многочисленные заявления, спецслужбы США так и не предоставили убедительных доказательств своих слов. Джош Эрнест, однако, раскритиковал и российскую сторону и Дональда Трампа за отсутствие доверия к словам американской разведки. "Ставить под сомнение правдивость кого-то вроде Джона Бреннана (главы ЦРУ. - прим. ред.), работавшего в ЦРУ в течение трех десятков лет, служившего стране в опасных уголках мира, пытаясь обеспечить нашу безопасность. Это меня оскорбляет", - поведал он.Напомним, ранее президент России Владимир Путин жестко высказался в адрес тех, кто изготавливает и тиражирует ложные заявления для достижения своих целей."Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их, используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки", - заявил глава государства в прямом эфире телеканала "Россия-24". "У них нет никаких моральных ограничений", - добавил он.Внешнеполитический советник президента США в аппарате Белого дома Бен Родс заявил, что действующий глава государства Барак Обама «никак не отреагировал» на отказ российских властей высылать из страны американских дипломатов.«Мы сделали некий шаг, потому что это отвечало нашим национальным интересам. Президент Обама — не из тех людей, которые персонализируют споры с иностранными государствами», - подчеркнул Родс.Советник подчеркнул, что для Обамы мерилом его президентских усилий является то, насколько сильна Америка.Он также добавил, что не разделяет мнение о том, что антироссийская кампания, проводимая действующими властями США, на самом деле нацелена на делигитимизацию избранного президента Дональда Трампа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171354-news.html