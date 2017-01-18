Новости Украины сегодня, 18.01.2017: обзор главных событий, последние новости в Украине на сегодня, 18 января

Самые свежие новости Украины, которые актуальны на сегодняшний день, 18 января 2017 года, сообщают о множестве событий, среди которых выделяются следующие: Арсений Яценюк впал в настоящую истерику после заявления Марин Ле Пен. Украинским военным пообещали новые котлы после агрессии Арсена Авакова. Порошенко заявил, что Трамп согласовал дату его визита в США.Бывший украинский премьер Арсений Яценюк обрушился с порцией критики в адрес главы "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев политика вызвали заявления Ле Пен по поводу Крыма.На своей странице в социальной сети Facebook Яценюк назвал заявления Ле Пен "абсурдным проявлением международного зазеркалья". Кроме того, бывший премьер-министр Украины полагает, что слова лидера "Национального фронта" о законной принадлежности полуострова к России подрывают основы существующего мироустройства и грозят Европе новыми конфликтами, представляя при этом опасность для самой Франции. "Нужен немедленный адекватный ответ на подобные заявления со стороны украинских властей", - написал бывший глава кабмина.Между тем главу "Национального фронта" раскритиковали и в МИД Украины. "Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждение такого рода является ничтожным как с исторической, так и с правовой точек зрения", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства страны.Ранее Ле Пен пообещала в случае победы на президентских выборах во Франции весной этого года официально признать Крым российской территорией. Кроме того, она является сторонницей выхода из НАТО и ЕС.Глава Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, призвавшего пограничников готовиться к захвату границы между самопровозглашенной республикой и Россией. По словам политика, в этом случае украинскую армию ожидают новые поражения.Пушилин утверждает, что при наступлении с целью занятия границы украинские войска гарантированно понесут большие потери. Он заявил, что о невозможности силового решения говорят безуспешные попытки Киева атаковать позиции ополченцев на линии соприкосновения. "При этом теоретическая вероятность масштабного наступления ВСУ сохраняется. Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", - сказал председатель Народного совета ДНР.Ранее Арсен Аваков на сессии коллегии Госпогранслужбы Украины заявил, что Киев намерен уже в этом году восстановить контроль над границей между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Россией. По его словам, после разработки соответствующего плана задача должна быть решена в течение двух недель. "Государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", - обратился он к пограничникам.Напомним, что по условиям подписанных в 2015 году минских соглашений Киев может восстановить контроль над границей только после проведения согласованной с Донбассом конституционной реформы по децентрализации страны, местных выборов в ДНР и ЛНР и прекращения вооруженного конфликта. Тем не менее ни одно из этих условий Украина пока не выполнила.Между тем Киев в декабре прошлого года предпринял попытку наступления на Светлодарской дуге в районе города Дебальцево. Украинские войска понесли большие потери и вынуждены были отойти на исходные позиции.Президент Украины Петр Порошенко, заявил о том, что ему якобы удалось договориться о встрече с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.Украинский политик планирует посетить Вашингтон сразу после инаугурации Трампа.«Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон», - поведал Порошенко.Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на важность встречи главы государства Владимира Путина с новым президентом США Дональдом Трампом.

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