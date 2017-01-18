Новороссия 18 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 18.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Обстановка в Новороссии, если опираться на самую свежую информацию из региона, продолжает оставаться весьма напряженной. Происходит это в первую очередь из-за действий украинской армии, которая напрочь отказывается следовать духу минских соглашений. Раз за разом каратели, ведомые Киевом, нарушают перемирие, что становится достоянием общественности.В случае попыток Киева взять под свой контроль границу с Россией, Донецкая народная республика даст жесткий ответ. Об этом заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.По его словам, в случае вторжения украинской армии на территорию ДНР, ее ждет очередной «котел». Об этом он рассказал в интервью информационному агентству «Политика Сегодня».Как подчеркнул Пушилин, украинские власти продолжают озвучивать заявления, которые идут вразрез с минскими соглашениями. По его слова, позиция Донецка остается неизменной. Пушилин напомнил, что все предыдущие попытки Киева решить вопрос силой, заканчивались «котлами» и в этот раз, по его словам, исключений не будет.Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии Госпогранслужбы."Ключевая задача пограничников в этом году - готовность к деоккупации Донбасса. В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Донбасса… Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует слова Авакова пресс-служба МВД Украины.По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль."Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - поведал отдельно глава МВД.Аваков также подчеркнул, что "это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом".Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в зоне так называемой "АТО", в состоянии алкогольного опьянения расстрелял более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.Он отметил, что рост небоевых потерь в рядах ВСУ происходит из-за низкого морально-психологического состояния личного состава."Так, нами установлено, что один военнослужащий 54-й бригады, не выдержав бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования, после изрядного употребления спиртного расстрелял в расположении подразделения более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте, остальные с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", - сообщил Марочко."В связи с происшествием из генерального штаба Министерства обороны Украины в расположение 54-й бригады в район Артемовска прибыла комиссия во главе с генерал-полковником Дубляном с целью проведения проверки, установления обстоятельств, причин и следствий данного преступления", - отметил майор.Руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан назвал 23 января датой очередной попытки разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом по итогам состоявшихся сегодня в белорусской столице встреч участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего."Руководитель СММ ОБСЕ заявил о том, что возможная дата разведения сил и средств у Станицы Луганской – это 23 января", - сказал он.Представители ЛНР и ДНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). Глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал соглашение 22 сентября, глава ДНР Александр Захарченко - 23 сентября. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод был многократно сорван украинской стороной."Представители ЛНР на заседании группы (по вопросам безопасности) подтвердили в очередной раз свою ежедневную готовность к разведению сил и средств на данном участке и заявили, что реализация рамочного решения о разведении сил и средств полностью находится на совести украинской стороны, которая не прекращает обстрелы территорий у Станицы Луганской, что препятствует разведению сил и средств на данном участке", - подчеркнул уполномоченный представитель ЛНР."ЛНР обратилась к господину Апакану с просьбой усилить миссию ОБСЕ в районе Станицы Луганской с целью создания абсолютно всех необходимых условий для обеспечения разведения сил и средств на данном участке", - отметил Дейнего."Группа по вопросам безопасности продолжила работу по проблемам разминирования территорий и согласованию территорий для дальнейшего разведения сил и средств", - добавил он.Ранее Дейнего сообщал о том, что представители Украины на Минских переговорах сняли с повестки вопрос о разведении сил и средств в районе села Трехизбенка.Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что минские соглашения являются препятствием для объединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Одновременно лидер ДНР отметил, что республики Донбасса по факту объединились в конфедерацию Новороссия по результату референдумов, проведенных в мае 2014 года.«На сегодня любое объединение - это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», - высказался Захарченко, пояснив, что он вместе с его коллегой, руководителям ЛНР Игорем Плотницким подписали минские соглашения.Территория села Спартак Ясиноватского района к северу от столицы Донецкой народной республики (ДНР) в Донбассе подверглась обстрелу со стороны украинской армии. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, обстрел начался в 16.00.Согласно приведенным данным, ВСУ применили минометы калибра 82 миллиметра. Источник отметил, что только за один час противник выпустил 24 мины.Помимо обстрела Спартака, ДНР фиксирует атаки на село Саханка. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.С начала конфликта в Донбассе более трех тысяч домов в Горловке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.Он пояснил, что в результат артиллерийских ударов украинской армии повреждения получили 3,5 тысячи строений в Горловке, большая часть их которых дома мирных жителей города. Приходько также добавил, что к настоящему моменту власти республики документально зафиксировали более двух тысяч поврежденных строений, которые расположены на окраинах и в центре Горловки.Стоит отметить, что накануне подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам Горловки, в результате которого повреждения получили семь жилых домов.Украинские силовики вечером обстреляли из минометов село Спартак Ясиноватского района к северу от Донецка. Об этом сообщает источник в силовых ведомствах ДНР.«Сегодня около 16:00 украинская армия открыла огонь из минометов калибра 82 мм по Спартаку. За час было выпущено 24 мины», - подчеркнул представитель ведомства.Кроме того, по данным источника, ВСУ вновь открывали огонь по селу Саханка на юге Республики. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Украинские силовики передали в ДНР тело зверски убитого бойца, который накануне был взят в плен под Донецком. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.«Сегодня украинской стороной было передано тело военнослужащего ВС ДНР, героически погибшего после отказа от дачи ложных показаний, издевательств и пыток преступниками из 92 омбр ВСУ, командиром которой является Никалюк», - сказал представитель ведомства.В командовании пояснили, что командиром 92 бригады ВСУ была поставлена задача взять в плен военнослужащего Республики, «для представления его общественности и командованию в качестве диверсанта, готовившего теракт на территории, подконтрольной ВСУ».«После эвакуации на украинскую территорию в ходе допроса карателями ВСУ к бойцу ДНР были применены пытки. Несмотря на это нашего военнослужащего склонить к даче на камеру ложных показаний о якобы участии его в готовившихся диверсиях на территории подконтрольной ВСУ не удалось. После чего военнослужащего убили выстрелом в голову», - добавил он.Напомним, что накануне в оперативном командовании ДНР сообщили, что Украинские диверсанты предприняли попытку захвата в плен военнослужащих ДНР, в результате один военнослужащий Республики был убит.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171298-news.html