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Новороссия 18 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 18.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Новороссия 18 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 18.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
Обстановка в Новороссии, если опираться на самую свежую информацию из региона, продолжает оставаться весьма напряженной. Происходит это в первую очередь из-за действий украинской армии, которая напрочь отказывается следовать духу минских соглашений. Раз за разом каратели, ведомые Киевом, нарушают перемирие, что становится достоянием общественности.

Новости Новороссии сегодня, 18.01.2017: ситуация в Донбассе сейчас

В случае попыток Киева взять под свой контроль границу с Россией, Донецкая народная республика даст жесткий ответ. Об этом заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в случае вторжения украинской армии на территорию ДНР, ее ждет очередной «котел». Об этом он рассказал в интервью информационному агентству «Политика Сегодня».

Как подчеркнул Пушилин, украинские власти продолжают озвучивать заявления, которые идут вразрез с минскими соглашениями. По его слова, позиция Донецка остается неизменной. Пушилин напомнил, что все предыдущие попытки Киева решить вопрос силой, заканчивались «котлами» и в этот раз, по его словам, исключений не будет.

Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии Госпогранслужбы.

"Ключевая задача пограничников в этом году - готовность к деоккупации Донбасса. В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Донбасса… Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

"Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - поведал отдельно глава МВД.

Аваков также подчеркнул, что "это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом".

Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в зоне так называемой "АТО", в состоянии алкогольного опьянения расстрелял более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он отметил, что рост небоевых потерь в рядах ВСУ происходит из-за низкого морально-психологического состояния личного состава.

"Так, нами установлено, что один военнослужащий 54-й бригады, не выдержав бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования, после изрядного употребления спиртного расстрелял в расположении подразделения более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте, остальные с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", - сообщил Марочко.

"В связи с происшествием из генерального штаба Министерства обороны Украины в расположение 54-й бригады в район Артемовска прибыла комиссия во главе с генерал-полковником Дубляном с целью проведения проверки, установления обстоятельств, причин и следствий данного преступления", - отметил майор.

Руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан назвал 23 января датой очередной попытки разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом по итогам состоявшихся сегодня в белорусской столице встреч участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

"Руководитель СММ ОБСЕ заявил о том, что возможная дата разведения сил и средств у Станицы Луганской – это 23 января", - сказал он.

Представители ЛНР и ДНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). Глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал соглашение 22 сентября, глава ДНР Александр Захарченко - 23 сентября. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод был многократно сорван украинской стороной.

"Представители ЛНР на заседании группы (по вопросам безопасности) подтвердили в очередной раз свою ежедневную готовность к разведению сил и средств на данном участке и заявили, что реализация рамочного решения о разведении сил и средств полностью находится на совести украинской стороны, которая не прекращает обстрелы территорий у Станицы Луганской, что препятствует разведению сил и средств на данном участке", - подчеркнул уполномоченный представитель ЛНР.

"ЛНР обратилась к господину Апакану с просьбой усилить миссию ОБСЕ в районе Станицы Луганской с целью создания абсолютно всех необходимых условий для обеспечения разведения сил и средств на данном участке", - отметил Дейнего.

"Группа по вопросам безопасности продолжила работу по проблемам разминирования территорий и согласованию территорий для дальнейшего разведения сил и средств", - добавил он.

Ранее Дейнего сообщал о том, что представители Украины на Минских переговорах сняли с повестки вопрос о разведении сил и средств в районе села Трехизбенка.

Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 18 января: обзор военных действий

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что минские соглашения являются препятствием для объединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Одновременно лидер ДНР отметил, что республики Донбасса по факту объединились в конфедерацию Новороссия по результату референдумов, проведенных в мае 2014 года.

«На сегодня любое объединение - это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», - высказался Захарченко, пояснив, что он вместе с его коллегой, руководителям ЛНР Игорем Плотницким подписали минские соглашения.

Территория села Спартак Ясиноватского района к северу от столицы Донецкой народной республики (ДНР) в Донбассе подверглась обстрелу со стороны украинской армии. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, обстрел начался в 16.00.

Согласно приведенным данным, ВСУ применили минометы калибра 82 миллиметра. Источник отметил, что только за один час противник выпустил 24 мины.

Помимо обстрела Спартака, ДНР фиксирует атаки на село Саханка. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

С начала конфликта в Донбассе более трех тысяч домов в Горловке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

Он пояснил, что в результат артиллерийских ударов украинской армии повреждения получили 3,5 тысячи строений в Горловке, большая часть их которых дома мирных жителей города. Приходько также добавил, что к настоящему моменту власти республики документально зафиксировали более двух тысяч поврежденных строений, которые расположены на окраинах и в центре Горловки.

Стоит отметить, что накануне подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам Горловки, в результате которого повреждения получили семь жилых домов.

Последние новости Донецка сейчас, 18.01.2017

Украинские силовики вечером обстреляли из минометов село Спартак Ясиноватского района к северу от Донецка. Об этом сообщает источник в силовых ведомствах ДНР.

«Сегодня около 16:00 украинская армия открыла огонь из минометов калибра 82 мм по Спартаку. За час было выпущено 24 мины», - подчеркнул представитель ведомства.

Кроме того, по данным источника, ВСУ вновь открывали огонь по селу Саханка на юге Республики. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Украинские силовики передали в ДНР тело зверски убитого бойца, который накануне был взят в плен под Донецком. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня украинской стороной было передано тело военнослужащего ВС ДНР, героически погибшего после отказа от дачи ложных показаний, издевательств и пыток преступниками из 92 омбр ВСУ, командиром которой является Никалюк», - сказал представитель ведомства.

В командовании пояснили, что командиром 92 бригады ВСУ была поставлена задача взять в плен военнослужащего Республики, «для представления его общественности и командованию в качестве диверсанта, готовившего теракт на территории, подконтрольной ВСУ».

«После эвакуации на украинскую территорию в ходе допроса карателями ВСУ к бойцу ДНР были применены пытки. Несмотря на это нашего военнослужащего склонить к даче на камеру ложных показаний о якобы участии его в готовившихся диверсиях на территории подконтрольной ВСУ не удалось. После чего военнослужащего убили выстрелом в голову», - добавил он.

Напомним, что накануне в оперативном командовании ДНР сообщили, что Украинские диверсанты предприняли попытку захвата в плен военнослужащих ДНР, в результате один военнослужащий Республики был убит.


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