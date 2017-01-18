Сирия 18 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 18 января, обзор военных действий в Сирии 18.01.2017, война в Сирии

Боевики в Сирии за последние сутки наступали по целому ряду направлений. В основном они атакую те населенные пункты, которые ранее им не покорились и где теперь они получают достойный отпор правительственных войск. Накануне стало известно, что ВВС увеличили количество ударов по Ракке, а Россия продолжает оказывает гуманитарную помощью жителям Сирии.Министерство обороны России обратилось к международным гуманитарным организациям с призывом направить в Сирию медикаменты.По словам официального представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в настоящее время лекарства необходимы жителям 73 сирийских поселений. Он отметил, что на прошлой неделе Минобороны РФ уже обращалось с подобной просьбой, на которую откликнулись представители ЮНИСЕФ и ООН.«Они выразили желание направить помощь более пяти миллионам сирийцев, посетовав, что не имеют возможности сделать это немедленно», - поведал Конашенков.Представитель министерства обороны подчеркнул, что Россия продолжает оказывать помощь жителям Сирии, но ее объемы не покрывают имеющейся потребности в медикаментах.Звено Су-24М и военные врачи медицинского отряда специального назначения готовятся к возвращению в Россию с авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов."В соответствии с решением верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина продолжается сокращение состава нашей группировки Вооруженных сил в САР. Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения", - сказал он.Картаполов напомнил, что первыми из зоны конфликта после успешного выполнения задач убыли корабли авианесущей ударной группы Северного флота, в состав которой входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, которые 6 января начали переход в пункт постоянной дислокации. Кроме того, на территорию РФ с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24.Заместитель командующего Военно-воздушными силами САР дивизионный генерал Мустафа Фарес подчеркнул, что "российская помощь сирийской армии склонила чашу весов в войне против терроризма в нашу сторону". "Вы продемонстрировали высокий профессионализм в ходе выполнения задач. Он явился воплощением славных традиций российской армии и крепости дружеских взаимоотношений, связывающих наши государства, армии и народы на протяжении десятилетий", - добавил генерал.За прошедшие сутки на территории Сирии зафиксировано шесть нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, на территории Сирии в провинции Латакия было зафиксировано три нарушения режима тишины, еще три нарушения режима прекращения огня специалисты зафиксировали в провинции Хама.Напомним, с конца прошлого года согласно единому соглашению на территории Сирии действует режим прекращения огня.В воскресенье, 15 января 2017 г., терр. группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в результате атак с двух направлений смогла прорваться через трассу N-4, соединяющую западную часть Дейр-эз-Зора и аэродром, через который идет снабжение подконтрольных сирийским правительственным войска районов города. Армейская группировка оказалась разрезана на две части, но расстояние между ними еще оставалось небольшим (всего около 500 метров).В ночь на понедельник, 16 января, на военном аэродроме смогли приземлиться вертолеты с подкреплением. В результате контратаки сирийским военным удалось к утру вернуть под свой контроль потерянный участок трассы и примерно на четыре часа восстановить сообщение города с аэродромом. Однако расширить зону контроля правительственным силам не удалось, поэтому восстановление контроля над транспортным путем было формальным - террористы спокойно простреливали дорогу с обоих сторон.Российская и сирийская авиация постоянно наносила удары по позициям боевиков ИГ. К боевым вылетам в район Дейр-эз-Зора привлечена значительная часть самолетов. За сутки было нанесено не менее 70 авиаударов (из них более половины приходится на российскую авиагруппу). Не смотря на это террористы 16 января смогли продолжить наступление.Около полудня свежие бандформирования "Исламского государства" при поддержке танков и артиллерии снова атаковали трассу N-4 в районе автобусной станции и легко перерезали ее, взяв под контроль большую часть кладбища, рабочие кварталы, значительную часть района Майсалун. Во второй половине дня началось наступление на аэропорт сразу с четырех направлений. В ходе тяжелых боев к вечеру сирийская армия потеряла район Ас-Синаа, часть Нового Майсалуна и разрушенный поселок Джирайя (Джирия) к западу от аэродрома.Одновременно террористам удалось захватить почти все кладбище. Поступившая еще вечером 15 января информация о захвате ими госпиталя и полицейской академии на южном въезде в город оказалась ложной, но 16-го боевики ИГ подошли почти вплотную к этим объектам. В результате наступления ИГ 16 января военный аэродром Дейр-эз-Зора оказался полностью блокирован. Более того ИГ в течение дня удалось значительно увеличить разрыв между городом и аэродромом, который будет крайне сложно вернуть под свой контроль.Соотношение сил в Дейр-эз-Зоре не в пользу правительственных сил. "Исламское государство" перебросило сюда из Мосула и Ракки значительные силы, танки и артиллерию. Общая численность сформированной ударной группировки ИГ вокруг города насчитывает до 14 000 человек. Если в ближайшее время террористам удастся взять аэродром долго удерживать город станет почти невозможно.В окрестностях Дейр эз-Зора продолжаются активные боевые действия. Интенсивные столкновения между военнослужащими сирийских войск и боевиками ИГ отмечаются на юге от города. Отряды ИГ обстреливают позиции САА в районе правительственной авиабазы. Также идут бои недалеко от блокпоста «Панорама». Данные о ходе боев в этой части города пока уточняются. Кроме того, сирийская армия наступает на опорные пункты террористов в районе горной цепи Аль-Сарда. В ходе массированной атаки в этом регионе было ликвидировано несколько десятков боевиков. Тем не менее все еще продолжаются короткие перестрелки.В одном из жилых районов населенного пункта Аль-Фуа, находящегося на севере от города Идлиб, вновь были зафиксированы прилеты мин с направления подконтрольных оппозиционным силам кварталов. Информации о возможных жертвах среди местного населения и разрушениях пока не поступало.Артиллерия правительственных войск продолжает обстреливать позиции боевиков на севере от Алеппо. Наиболее мощные удары были нанесены по укрепленным районам террористов недалеко от населенных пунктов Таль Мсебин и Аль-Захра. В ходе обстрелов со стороны САА было ликвидировано около 10 боевиков. Также был частично разрушен важный пункт управления боевиков вблизи Аль-Захры.Правительственные войска Сирийской Арабской Республики планируют развернуть масштабное наступление на позиции боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» в районе Пальмиры.Согласно предварительной информации, в операции будут задействованы 10 тысяч сирийских солдат и ополченцев. Дамаск рассчитывает установить контроль над газовыми и нефтяными месторождениями региона, а также создать плацдарм для последующего освобождения города.Российские саперы уничтожили более 24 тысяч взрывоопасных предметов в сирийском Алеппо. Об этом журналистам во вторник сообщил командующий группировкой войск Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Андрей Картаполов.Специалисты смогли разминировать территорию, площадь которой составила 1600 га.«Это позволило вернуться в свои дома тысячам мирных граждан», - подчеркнул Картаполов.

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