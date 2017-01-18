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Новости России и мира сегодня, 18.01.2017: обзор главных событий, свежие новости России и мира на сегодня, 18 января

Новости России и мира сегодня, 18.01.2017: обзор главных событий, свежие новости России и мира на сегодня, 18 января
Самые последние новости России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 18 января, информируют о следующей череде событий: Владимир Путин очень жестким образом высказалась об обидчиках Дональда Трампа. Владимир Чуркин рассказал о том, какие аббревиатуры являются самыми популярными в мире. Последний брифинг Барака Обамы был посвящен заявлениям Путина.

Новости России и мира сегодня, 18 января: Путин прошелся по обидчикам Трампа

Российский президент Владимир Путин в пух и прах раскритиковал заказчиков появившегося в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Ранее миллиардера обвинили в том, что он якобы во время визита в Москву в 2013 году обращался к услугам проституток.

Также избранного президента США уличили в том, что он якобы попал под наблюдение агентов российских спецслужб. Российский лидер жестко отреагировал на эти заявления. По словам Путина, те, кто причастен к публикации подобных фальшивок, повели себя "хуже, чем проститутки".

"Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их, используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки", - заявил глава государства в прямом эфире телеканала "Россия-24". "У них нет никаких моральных ограничений", - добавил президент.

По словам российского лидера, действия Белого дома наносят ущерб только самим США. Путин считает, что администрация действующего президента страны Барака Обамы пытается связать Дональда Трампа по рукам и ногам.

Глава государства заявил, что американские власти стремились подорвать легитимность избрания Трампа, несмотря на его убедительную победу. "Что мы наблюдаем в Соединенных Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа", - заключил он.

Свежие новости России и мира: самые узнаваемые аббревиатуры в мире

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин заявил, что RT и ООН являются самыми узнаваемыми аббревиатурами в мире.

Таким образом дипломат прокомментировал передачу договора о вещании телеканала RT во внутренней телесети организации.

«Давайте признаем, что все смотрят RT. Дипломаты, послы, министры иностранных дел, главы государств и правительств», - уточнил Чуркин.

Он добавил, что все не просто смотрят телеканал, но и обсуждают показываемые на нем сюжеты и делают публичные заявления.

«Иногда они звучат как пиар-менеджеры RT», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 2017 года телеканал RT будет транслироваться во внутренней информационной сети штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Новости России и мира сейчас, 18.01.2017: Обама вновь говорит о Путине

Одной из главных тем последнего при действующем президенте США Бараке Обаме регулярного брифинга в Белом доме стали заявления президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что пресс-секретарь главы американской администрации Джош Эрнест отвечал на вопросы журналистов более двух часов.

В частности, обсуждению было подвергнуто высказывание о попытках властей США подорвать легитимность избранного президента США Дональда Трампа.

В начале брифинга ему был задан вопрос о последнем высказывании Путина, касающемся компромата на Трампа.

Эрнест отметил, что российский глава выбрал интересную метафору, говоря о том, что заказчики доклада о якобы имеющемся у российских властей компромате на Трампа «хуже, чем проститутки».


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