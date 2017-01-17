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Новости России и мира на сегодня, 17 января 2017: новости дня в России и мире

Новости России и мира на сегодня, 17 января 2017: новости дня в России и мире
В России и мире происходит большое количество событий, среди которых можно выделить следующие, получившие наибольшую актуальность на сегодня, 17 января 2017 года: отчаявшийся украинский президент Петр Порошенко попытался найти поддержку у Китая в вопросе давления на Россию. Сергей Лавров поправил украинского журналиста, отвечая на вопрос о Крыме.

Новости России и мира сегодня, 17.01.2017: Порошенко просит о помощи Китай

Глава украинского государства Петр Порошенко обратился с целым рядом просьб к руководителю Китая Си Цзиньпину. В частности, он попросил поддержки со стороны Китая в плане оказания давления на Россию, а также возвращения Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию.

Порошенко на полях стартовавшего сегодня в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума попросил главу КНР оказать содействие в мирном урегулировании в регионе. "Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе", - рассказали сотрудники пресс-службы президента Украины.

Примечательно уточнить, что не так давно президент Украины сделал забавную оговорку, когда поздравлял военных и горожан в Мариуполе с наступающими новогодними праздниками. Как заявил Порошенко, украинская оккупация Донбасса - это временное явление. "Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся", - сказал он.

Вместе с этим ранее отмечалось, что некоторые экспертные и политические круги ожидают на Давосском форуме прорыва в переговорах по ситуации на Донбассе. Одним из вариантов, заявляли политологи, может быть предложение украинского олигарха Виктора Пинчука.

По его мнению, Москва и Киев могли бы найти общий язык в процессе урегулирования ситуации, если Порошенко признает Крым российским, откажется от вступления страны в ЕС и НАТО, а также пойдет по пути реальной децентрализации страны с предоставлением широкой автономии Донбассу. Москва же, в свою очередь, прекратит военную поддержку тамошних самопровозглашенных республик.

Новости дня в России и мире на сегодня, 17 января: Лавров осадил украинского журналиста

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции ответил украинскому журналисту, который задал ему вопрос о позиции РФ по Крыму и Донбассу. Лавров сразу же заметил, что Москва не будет менять свою позицию по этим вопросам.

Задавший Лаврову вопрос украинский журналист поинтересовался, готова ли Россия в 2017 году пойти на пересмотр своих позиций по отношению к Крыму и Донбассу. "Вы опытный журналист, было бы правильнее спросить, готова ли Россия на какие-то изменения", - поведал дипломат.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, направленным на урегулирование ситуации на Донбассе Минским соглашениям нет альтернативы, и Москва не собирается каким-либо образом их менять или переписывать. "Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН", - уточнил руководитель МИДа.

Вместе с этим Лавров ответил на вопросы об избранном президенте США Дональде Трампе и отношениях между Москвой и Вашингтоне при новом главе Белого дома. По словам дипломата, у новой американской администрации новый подход к международным отношениям, тем не менее, по его словам, не стоит питать излишне оптимистичных ожиданий по поводу потепления отношений между двумя странами. "Только когда все рассядутся по своим местам в новой администрации, только когда начнется официальная работа, тогда и станет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром", - подчеркнул глава МИД России.

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал обвинения некоторых западных стран в адрес России в кибератаках. По словам Лаврова ,все эти обвинения несостоятельны и бездоказательны. "Мы видели высосанные из пальца попытки доказательств, от которых уже открещиваются англичане и их коллеги из США, которые пытались наделать гадостей новой администрации", - добавил он.


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